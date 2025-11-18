Vriendin Norris 'meer op tv te zien dan F1-auto's': "Als ze me filmen, dan filmen ze me"

Margarida Corceiro (23) is de vriendin van Lando Norris (26) en is daarom ook een vaak geziene gast in de F1-paddock. Daar krijgt ze de camera's dan ook vaak op zich gericht. Onlangs klonk er kritiek dat de coureursvrouwen bijna vaker in beeld zijn dan de auto's tijdens een race, maar met die kritiek kan Corceiro niets.

Margarida Corceiro, ook wel bekend als Magui, is een Portugese actrice en fotomodel. De blondine steelt dan ook vaak de show als ze ergens verschijnt. Nu ze al weer enige tijd aan de zijde loopt van Norris, trekt ze ook in de paddock de camera's vaak naar zich toe. Dat ze soms bijna vaker op de televisie bij de mensen thuis verschijnt dan de F1-auto's, snapt ze niet helemaal. "Ik ben daar [in de paddock, red.] om iemand te steunen. Ik heb er verder niets mee van doen. Ik weet niets van auto's. Ik snap er niets van. Ik ben niet bruikbaar voor wat dan ook, behalve iemand mijn steun geven", zo zei ze in een interview met JN.

Corceiro zegt niets met camera's te maken te hebben

Van de kritiek dat de coureursvrouwen wellicht iets te vaak in beeld verschijnen, trekt ze zich dan ook weinig aan. Volgens Corceiro is dat ook niet iets waar ze invloed op heeft. "Of ik boos word wanneer mensen zeggen dat ik vaker gefilmd word dan de auto's? Nee, want ik roep die camera's niet. Het heeft niets met mij te maken. Het is niet mijn werk. Het is niet mijn gebied. Als ze me filmen, dan filmen ze me. En als ze dat niet doen, is het hetzelfde", zo zegt ze.

In de F1-paddock zijn bijzonder veel camera's

Corceiro erkent dat ze ook niet gewend is aan de hoeveelheid camera's die er aanwezig zijn in de paddock. "Er zijn duidelijk heel veel camera's overal, maar soms realiseer ik me ook niet echt of ik nu op beeld gevangen ben of niet. Dat is niet mijn wereld", zo besluit ze.

