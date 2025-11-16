In de GPFans Recap kunnen fans, nadat ze een dag druk zijn geweest, hebben gewerkt of gewoon het nieuws niet hebben gevolgd, terecht voor al het belangrijkste nieuws van de dag omtrent F1, Max Verstappen, andere Nederlandse coureurs en geruchten.

Vandaag maakte Rocco Coronel indruk tijdens de zondag in de Spaanse F4, waarin hij zijn debuut maakt dit weekend. Verder ging Laurent Mekies in op de rol die Max Verstappen speelt buiten F1, besprak Guenther Steiner de uitspraken van McLaren over het vervangen van de motor van Verstappen en ging Jacques Villeneuve in op de politieke spelletjes die Jos Verstappen speelt. Dit is de GPFans Recap van 16 november.

Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse

Rocco Coronel heeft op zondag tijdens de tweede race van dit weekend in het Spaanse F4-kampioenschap indruk gemaakt. De Nederlander begon op het circuit in Barcelona vanaf P3 en zou daar ook eindigen. In zijn tweede race pakt hij dus meteen een podiumplek. Meer lezen over de tweede F4-race van Rocco Coronel in Spanje? Klik hier!

Steiner over klachten McLaren over motor Verstappen: 'Vroegen alleen om duidelijkheid'

Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas in F1 en momenteel vooral analist, stelt dat McLaren met haar klacht na het weekend van de Grand Prix van São Paulo over het vervangen van de motor van Max Verstappen voor betere prestaties, beter een andere aanpak had kunnen gebruiken. Meer lezen over wat Steiner te zeggen heeft over McLaren en hun uitspraken over de vervangen motor van Verstappen? Klik hier!

Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'

Jacques Villeneuve heeft gesteld dat de zorgen om het voortrekken van Lando Norris bij McLaren ten opzichte van Oscar Piastri vooral de wereld in is geholpen door de politieke spelletjes van Max Verstappen en vooral Jos Verstappen. Meer lezen over wat Villeneuve te zeggen heeft over de politiek spelletjes die Jos Verstappen speelt om zijn zoon Max te helpen tegen McLaren? Klik hier!

Lof voor Verstappen: 'Hij is meedogenloos, geen enkel medeleven met andere coureurs'

Volgens Tony Kanaan, die in het verleden actief was in IndyCar en onder meer de Indy 500 (2013) op zijn naam schreef en kampioen werd in de raceklasse (2004), is Max Verstappen iemand die meedogenloos is een 'geen medeleven' heeft met andere coureurs in F1. Meer lezen over wat Kanaan te zeggen heeft over de rijstijl van Verstappen en zijn gedrag op de baan? Klik hier!

Mekies: 'Omvang van bijdrage Verstappen buiten F1 is enorm, zijn nalatenschap'

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, is lovend over het feit dat Max Verstappen andere raceklassen en simracen op de kaart weet te zetten. De Fransman stelt dat dit de 'nalatenschap' van de Nederlander zal zijn.Meer lezen over wat Mekies te zeggen heeft over de rol die Verstappen speelt in de algemene autosport door ook op andere manieren behalve F1 actief te zijn? Klik hier!

