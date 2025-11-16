Volgens Tony Kanaan, die in het verleden actief was in IndyCar en onder meer de Indy 500 (2013) op zijn naam schreef en kampioen werd in de raceklasse (2004), is Max Verstappen iemand die meedogenloos is een 'geen medeleven' heeft met andere coureurs in F1.

In de podcast Drive to Wynn stelt Kanaan dat Verstappen een speciaal talent is, waarbij de verschillen ten opzichte van de rest van het veld in F1 overduidelijk zijn. "Hij is meedogenloos. Hij reed Alonso voorbij alsof het een kartrace was. Ten eerste laat hij zich niet verslaan. Die jongen heeft geen emoties, geen medeleven. Hij [Verstappen] geeft om niemand. Je brengt hem niet van zijn stuk. Dus Max kwalificeerde zich slecht. Maar toen zeiden ze: Oké, we veranderen de motor. Ik denk dat ze 's nachts iets hebben gevonden wat betreft de afstelling, en ze hebben een gokje gewaagd. Als je een coureur als Max hebt, is het makkelijker om die beslissingen te nemen, omdat je weet dat hij zichzelf in een goede positie zal brengen. En dan is Max zijn mentaliteit: Ik ga ervoor. Ik denk dat Max een goede auto had [in Brazilië], maar tegelijkertijd heeft hij al die posities ook te danken aan het feit dat sommige mensen fouten hebben gemaakt."

'Verstappen maakt niet de fouten die andere coureurs wel maken'

Kanaan stelt dat Verstappen vaak solide en consistent rijdt, terwijl andere coureurs - zowel in lastige omstandigheden als droge en normale situaties - juist fouten maken die beslissend zijn. "Sommigen dachten [in Brazilië]: Ja, ik wacht nog een ronde [om in te halen]. Max dacht: Ik wacht nergens op. Hij profiteerde daadwerkelijk van de gaten om zichzelf in positie te brengen. En toen gaf hij zijn strategieteam en zijn hele team in de pits een paar opties en kansen om te zeggen: Ik denk dat we dit kunnen doen. Het feit is dat hij om de een of andere reden ver boven veel van de andere coureurs uitsteekt en hij zorgt ervoor dat het werkt. Hij maakt de auto voor zichzelf. Het is een combinatie van alles en ik denk dat we wel een uur zouden kunnen praten over mensen die dat in hun carrière in de Formule 1 hebben gedaan."

Verstappen al tussen de grote namen in F1

Kanaan vergelijkt Verstappen in ieder geval al met de grote namen van de sport. "Schumacher toen hij naar Ferrari ging en Senna toen hij bij McLaren zat. Hamilton bij Mercedes. Het is geen geluk, het is niet alleen puur talent, die man [Verstappen] heeft een veel grotere visie dan alleen maar weten hoe je een raceauto moet besturen Hij weet hoe hij het team moet boeien en bouwt de auto die hij voor zichzelf nodig heeft. Hij houdt geen rekening met de mening van zijn teamgenoten. Het kan hem niet schelen, hij is er gewoon om zijn werk te doen. Ik wilde dat ik dat zelf ook had kunnen doen, maar ik ben niet zo goed."

