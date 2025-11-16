Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas in F1 en momenteel vooral analist, stelt dat McLaren met haar klacht na het weekend van de Grand Prix van São Paulo over het vervangen van de motor van Max Verstappen voor betere prestaties, beter een andere aanpak had kunnen gebruiken.

Na afloop van het weekend in Brazilië stelde Andrea Stella, teambaas van McLaren, dat een motor die niet wordt vervangen omdat de oude motor kapot is - maar om extra vermogen en dus snelheid te vinden zoals Red Bull afgelopen weekend deed - eigenlijk onder de budgetcap moet vallen. In de podcast Red Flags gaat Steiner in op de aantijgingen vanuit McLaren richting Red Bull Racing. "Ik denk dat de nieuwe motor wel vijftig pk meer had. Althans, dat is wat McLaren denkt, dus dan moet het maar in de budget cap, of niet?", begint Steiner nog met een grapje. "Je kijkt naar allerlei dingen. Ik weet niet exact wat ze hebben veranderd, maar normaal gesproken kijk je naar dingen als stabilisatorstangen, rijhoogte, vleugelafstellingen, dat soort dingen. Ik denk niet dat ze daadwerkelijk een andere vleugel hebben gemonteerd, voor zover ik weet zijn die namelijk hetzelfde gebleven. Als je vanuit de pitstraat start, mag je alles aanpassen wat je wilt aan de auto."

Steiner over aanleiding klacht McLaren

Steiner vervolgt en stelt dat er een specifieke reden was dat McLaren klaagde over de motorwissel van Verstappen in Brazilië: "McLaren heeft het niet over vijftig pk natuurlijk. Ze zeggen wel dat een verse motor altijd een beetje extra geeft. Het is niks groots. McLaren klaagde vooral dat, als er een motor gewisseld wordt om de prestatie van de auto te verbeteren, het onder de budgetcap zou moeten vallen."

Steiner over motorwissels om prestatieredenen

Volgens stelt Steiner dat McLaren van mening is dat een motor die alleen vervangen wordt omdat de motor en dus ook de auto daar beter van gaat presteren, onder de budgetcap moet vallen en er aparte regels moeten zijn dan voor motoren die gewoon niet meer bruikbaar zijn en vervangen moeten worden. "Als je een nieuwe motor plaatst die beter is, dan vinden zij dat de waarde van die motor onder het kostenplafond moet vallen. Ze klaagden ook eigenlijk niet echt, ze vroegen om verduidelijking. Laurent [Mekies, teambaas Red Bull] hard natuurlijk kunnen zeggen: de motor was kapot." Steiner had dan ook gewoon simpelweg navraag gedaan naar wat de regels nou precies zijn, in plaats van Red Bull en Verstappen erbij te betrekken en hun als aanleiding te gebruiken.

