close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
FIA on flexi wings after Australia

Steiner over klachten McLaren over motor Verstappen: 'Vroegen alleen om duidelijkheid'

Steiner over klachten McLaren over motor Verstappen: 'Vroegen alleen om duidelijkheid'

Lars Leeftink
FIA on flexi wings after Australia

Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas in F1 en momenteel vooral analist, stelt dat McLaren met haar klacht na het weekend van de Grand Prix van São Paulo over het vervangen van de motor van Max Verstappen voor betere prestaties, beter een andere aanpak had kunnen gebruiken.

Na afloop van het weekend in Brazilië stelde Andrea Stella, teambaas van McLaren, dat een motor die niet wordt vervangen omdat de oude motor kapot is - maar om extra vermogen en dus snelheid te vinden zoals Red Bull afgelopen weekend deed - eigenlijk onder de budgetcap moet vallen. In de podcast Red Flags gaat Steiner in op de aantijgingen vanuit McLaren richting Red Bull Racing. "Ik denk dat de nieuwe motor wel vijftig pk meer had. Althans, dat is wat McLaren denkt, dus dan moet het maar in de budget cap, of niet?", begint Steiner nog met een grapje. "Je kijkt naar allerlei dingen. Ik weet niet exact wat ze hebben veranderd, maar normaal gesproken kijk je naar dingen als stabilisatorstangen, rijhoogte, vleugelafstellingen, dat soort dingen. Ik denk niet dat ze daadwerkelijk een andere vleugel hebben gemonteerd, voor zover ik weet zijn die namelijk hetzelfde gebleven. Als je vanuit de pitstraat start, mag je alles aanpassen wat je wilt aan de auto."

Steiner over aanleiding klacht McLaren

Steiner vervolgt en stelt dat er een specifieke reden was dat McLaren klaagde over de motorwissel van Verstappen in Brazilië: "McLaren heeft het niet over vijftig pk natuurlijk. Ze zeggen wel dat een verse motor altijd een beetje extra geeft. Het is niks groots. McLaren klaagde vooral dat, als er een motor gewisseld wordt om de prestatie van de auto te verbeteren, het onder de budgetcap zou moeten vallen."

Related image
Related image

Steiner over motorwissels om prestatieredenen

Volgens stelt Steiner dat McLaren van mening is dat een motor die alleen vervangen wordt omdat de motor en dus ook de auto daar beter van gaat presteren, onder de budgetcap moet vallen en er aparte regels moeten zijn dan voor motoren die gewoon niet meer bruikbaar zijn en vervangen moeten worden. "Als je een nieuwe motor plaatst die beter is, dan vinden zij dat de waarde van die motor onder het kostenplafond moet vallen. Ze klaagden ook eigenlijk niet echt, ze vroegen om verduidelijking. Laurent [Mekies, teambaas Red Bull] hard natuurlijk kunnen zeggen: de motor was kapot." Steiner had dan ook gewoon simpelweg navraag gedaan naar wat de regels nou precies zijn, in plaats van Red Bull en Verstappen erbij te betrekken en hun als aanleiding te gebruiken.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Grand Prix van São Paulo Guenther Steiner

Net binnen

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
Races in F1

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

  • 20 minuten geleden
  • 4
 Lof voor Verstappen: 'Hij is meedogenloos, geen enkel medeleven met andere coureurs'
Verstappen in F1

Lof voor Verstappen: 'Hij is meedogenloos, geen enkel medeleven met andere coureurs'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Dit weekend vijf jaar geleden: Hamilton pakt zijn zevende titel in F1 | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Dit weekend vijf jaar geleden: Hamilton pakt zijn zevende titel in F1 | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse
Spaanse F4

Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse

  • 2 uur geleden
Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'
Jos Verstappen

Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'

  • 3 uur geleden
  • 3
 VIDEO: Bleekemolen hekelt FIA-beslissingen: ‘Straks wordt het nog een optocht’
GPFans Interview

VIDEO: Bleekemolen hekelt FIA-beslissingen: ‘Straks wordt het nog een optocht’

  • Vandaag 11:21
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x