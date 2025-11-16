Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'
Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'
Jacques Villeneuve heeft gesteld dat de zorgen om het voortrekken van Lando Norris bij McLaren ten opzichte van Oscar Piastri vooral de wereld in is geholpen door de politieke spelletjes van Max Verstappen en vooral Jos Verstappen.
Tegenover BetVictor Casino stelt Villeneuve dat hij niet ziet dat Norris voorgetrokken wordt door McLaren en dit vooral door het kamp van Verstappen in de wereld wordt gebracht. "Dat klinkt meer alsof Jos Verstappen en Red Bull druk uitoefenen op McLaren en Norris. Dat hoort bij het spel. Dat is prima. Hij is een meester in het spel. Iedereen heeft het in de loop der jaren gedaan en het is fair play. Ze doen het allemaal. Het hoort allemaal bij het spel. Het enige waar hij om geeft, is zijn jongen." Zo stelde Jos Verstappen laatst nog dat Piastri volgens hem meer op zijn strepen moet staan bij McLaren en niet over zich heen moet laten lopen.
Villeneuve over politieke spelletjes kamp Verstappen
Villeneuve vervolgt: "Hij [Jos Verstappen] wil het beste voor hem [Max Verstappen] doen. Ze hebben een kleine kans om het kampioenschap te winnen, dus misschien heeft hij een beetje hulp nodig door wat druk uit te oefenen." Momenteel is het gat echter 49 punten naar Norris en heeft Verstappen een klein wonder nodig in de laatste drie races wil hij nog kampioen worden.
Villeneuve ziet geen voortrekken van McLaren bij Norris en Piastri
Volgens Villeneuve is er overigens helemaal geen sprake of bewijs van het feit dat Zak Brown en McLaren liever hebben dat Norris dit seizoen wereldkampioen wordt dan Piastri. "We hebben trouwens niets gezien dat wijst op bevoordeling van Norris. Vorig jaar was het juist het tegenovergestelde." Volgens de Canadees krijgen de twee coureurs gewoon een eerlijke kans.
