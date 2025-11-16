close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Jos Verstappen in Monaco

Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'

Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'

Lars Leeftink
Jos Verstappen in Monaco

Jacques Villeneuve heeft gesteld dat de zorgen om het voortrekken van Lando Norris bij McLaren ten opzichte van Oscar Piastri vooral de wereld in is geholpen door de politieke spelletjes van Max Verstappen en vooral Jos Verstappen.

Tegenover BetVictor Casino stelt Villeneuve dat hij niet ziet dat Norris voorgetrokken wordt door McLaren en dit vooral door het kamp van Verstappen in de wereld wordt gebracht. "Dat klinkt meer alsof Jos Verstappen en Red Bull druk uitoefenen op McLaren en Norris. Dat hoort bij het spel. Dat is prima. Hij is een meester in het spel. Iedereen heeft het in de loop der jaren gedaan en het is fair play. Ze doen het allemaal. Het hoort allemaal bij het spel. Het enige waar hij om geeft, is zijn jongen." Zo stelde Jos Verstappen laatst nog dat Piastri volgens hem meer op zijn strepen moet staan bij McLaren en niet over zich heen moet laten lopen.

Villeneuve over politieke spelletjes kamp Verstappen

Villeneuve vervolgt: "Hij [Jos Verstappen] wil het beste voor hem [Max Verstappen] doen. Ze hebben een kleine kans om het kampioenschap te winnen, dus misschien heeft hij een beetje hulp nodig door wat druk uit te oefenen." Momenteel is het gat echter 49 punten naar Norris en heeft Verstappen een klein wonder nodig in de laatste drie races wil hij nog kampioen worden.

Villeneuve ziet geen voortrekken van McLaren bij Norris en Piastri

Volgens Villeneuve is er overigens helemaal geen sprake of bewijs van het feit dat Zak Brown en McLaren liever hebben dat Norris dit seizoen wereldkampioen wordt dan Piastri. "We hebben trouwens niets gezien dat wijst op bevoordeling van Norris. Vorig jaar was het juist het tegenovergestelde." Volgens de Canadees krijgen de twee coureurs gewoon een eerlijke kans.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Lando Norris Oscar Piastri Jos Verstappen

Net binnen

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
Races in F1

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

  • 20 minuten geleden
  • 4
 Lof voor Verstappen: 'Hij is meedogenloos, geen enkel medeleven met andere coureurs'
Verstappen in F1

Lof voor Verstappen: 'Hij is meedogenloos, geen enkel medeleven met andere coureurs'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Dit weekend vijf jaar geleden: Hamilton pakt zijn zevende titel in F1 | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Dit weekend vijf jaar geleden: Hamilton pakt zijn zevende titel in F1 | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse
Spaanse F4

Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse

  • 2 uur geleden
Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'
Jos Verstappen

Villeneuve ziet politieke spelletjes Jos Verstappen: 'Hij is een meester in het spel'

  • 3 uur geleden
  • 3
 VIDEO: Bleekemolen hekelt FIA-beslissingen: ‘Straks wordt het nog een optocht’
GPFans Interview

VIDEO: Bleekemolen hekelt FIA-beslissingen: ‘Straks wordt het nog een optocht’

  • Vandaag 11:21
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x