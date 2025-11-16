Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse
Rocco Coronel blinkt uit in Spaanse F4: podiumplek tijdens tweede race in de raceklasse
Rocco Coronel heeft op zondag tijdens de tweede race van dit weekend in het Spaanse F4-kampioenschap indruk gemaakt. De Nederlander begon op het circuit in Barcelona vanaf P3 en zou daar ook eindigen. In zijn tweede race pakt hij dus meteen een podiumplek.
Rocco Coronel is dit weekend namens MP Motorsport in de Spaanse F4 als wildcard actief en liet zich op zaterdag al een beetje zien. De Nederlander kwam door een late pitstop op P22 terecht, maar reed lang op P13. Op zondag liet de Nederlander zich vervolgens echt zien met een P5 tijdens de kwalificatie voor de derde race die zondag om 15:35 uur wordt verreden). De tweede race mocht hij om 12:30 uur (een uur later dan gepland) beginnen vanaf P3 omdat hij in de eerste race in de slotfase de op twee na snelste tijd had genoteerd, de manier waarop de startopstelling voor de tweede race werd bepaald.
Coronel tijdens tweede race in F4
Zodoende startte Rocco Coronel zondagmiddag dus vanaf P3 aan zijn tweede race in F4. Een mooie kans om zich echt te laten zien, iets wat in de eerste race niet kon omdat de kwalificatie voor de race niet doorging wegens technische problemen. Rocco Coronel bleef bij de start op P3 in een race die dus twintig minuutjes zou duren wegens de vertraging. Ook na een hervatting (na een safety car) bleef Coronel derde. Coronel zou niet echt in de problemen komen, maar kon ook niet verder komen dan zijn derde plaats. Hij werd uiteindelijk derde in de tweede race in F4 achter een andere Nederlander, Reno Francot, en Vivek Kanthan. René Lammers, die tweede stond in het kampioenschap, viel in de slotfase door een crash uit.
