Mekies: 'Omvang van bijdrage Verstappen buiten F1 is enorm, zijn nalatenschap'
Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, is lovend over het feit dat Max Verstappen andere raceklassen en simracen op de kaart weet te zetten. De Fransman stelt dat dit de 'nalatenschap' van de Nederlander zal zijn.
In de podcast Talking Bull was Mekies te gast. Hij gaat daar in op het uitstapje dat Verstappen dit jaar maakte naar GT4 en GT3 in de NLS. "Dat is misschien de omvang van zijn bijdrage aan de sport buiten de Formule 1 om. Hij verdient daar enorm veel respect voor. Het verbreedt waarschijnlijk ook zijn nalatenschap. We hebben een toegankelijkheidsprobleem in de sport, en simracing overbrugt dat op een ongelooflijke manier."
Rol Verstappen als simcoureur
Verstappen is namens Team Redline vaak ook actief als simcoureur, waarin hij in verschillende auto's vaak rijdt terwijl hij met zijn team streamt. Volgens Mekies zitten hier ook veel voordelen aan voor Red Bull. Mekies stelt ook dat Verstappen actief betrokken is bij het simulatiewerk van Red Bull en het verbeteren hiervan. "Er zijn veel simulatiespellen waarmee je de nauwkeurige positie, handelingen en fysica van de echte sport kunt nabootsen. Dus het is een enorme kans voor ons als sport, en als Max zo actief betrokken is, is dat een enorme zegen voor de volgende generaties."
Mekies over teamgenoten Verstappen bij Red Bull
Veel jonge coureurs hebben het in het verleden naast Verstappen lastig gehad, zoals Pierre Gasly, Alexander Albon en Liam Lawson. Ook Yuki Tsunoda heeft het dit seizoen lastig als teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen. Mekies gaat in op deze lastige situatie waar de coureurs die naast Verstappen bij Red Bull rijden, zich in bevinden. "Hij [Tsunoda] had ook een fantastische start in 2025 [bij Racing Bulls]. Nu staat hij natuurlijk bloot aan de druk van een topteam bij Red Bull. Hij houdt zijn hoofd omhoog. Het is heel moeilijk om Max Verstappens teamgenoot te zijn, maar hij blijft nederig, houdt de juiste instelling en open houding, en hij is een voorbeeld voor het team, zowel in de auto als daarbuiten."
