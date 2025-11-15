McLaren-CEO Zak Brown geeft zichzelf een schouderklopje voor het samenstellen van de huidige coureurs line-up. Lando Norris en Oscar Piastri zijn verwikkeld in een titelstrijd, maar binnen het team blijft de sfeer nog altijd gemoedelijk. Volgens Brown is het duo dan ook bewust geselecteerd op hun karakter en de mate waarin ze bestuurbaar zijn binnen de dynamiek van een topteam.

Norris heeft momenteel de beste papieren in handen na zijn dominante optreden in Brazilië. De Brit leidt met 24 punten voorsprong op zijn teamgenoot, die lange tijd bovenaan het klassement stond. Ondanks een paar momenten van onderlinge spanning, zoals eerder in Canada en Singapore, is de relatie tussen beide heren nog steeds goed. Dat was in het verleden weleens anders, zoals in 2016 bij Mercedes, waar Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar tijdens hun titelstrijd geregeld in de haren vlogen.

Geen spanning tussen Piastri en Norris

In de High Performance-podcast krijgt Brown de vraag of er sprake is van wrijving tussen Piastri en Norris. Hij is duidelijk: “Er is überhaupt niets gebeurd. Niet tussen hen in ieder geval. Geen één keer. Soms loop je een kamer binnen en voel je spanning maar bij hen nog nooit. Zelfs niet toen ze elkaar hadden geraakt.” Volgens Brown bestaat eventuele onvrede vooral richting het team zelf: “Ze zaten niet altijd op één lijn als Andrea [Stella] of ik iets voorstelden, maar het is nog nooit zoiets geweest als: ‘Lando deed dit’ of ‘Oscar deed dat’. Als ze eens geïrriteerd zijn, dan is dat eerder naar mij of Andrea, omdat we alles eerlijk en gebalanceerd willen houden. Dat ze allebei weleens ontevreden waren over ons, bewijst juist dat het eerlijk is.”

Titel beslissen op de baan, niet daarbuiten

Ook bij de paar incidentjes die zich hebben voorgedaan, bevestigt Brown dat het om gewone racevoorvallen ging. “Alle incidenten die ze hebben gehad en dat zijn er niet veel, waren eigenlijk allemaal race-incidenten. We zorgen ervoor dat de titel op de baan wordt beslist, niet daarbuiten.”

'Norris en Piastri makkelijk te managen'

Hoewel er in theorie scheve gezichten zouden kunnen ontstaan door de bekende ‘papaja-regels’, is daar volgens Brown geen sprake van. Hij benadrukt dat het duo juist is gekozen op hun karakter: “We hebben geluk met deze twee coureurs. Ik weet niet zeker of Andrea, ikzelf en het team andere coureurs op dezelfde manier zouden kunnen managen als Oscar en Lando. Veel van het krediet gaat naar wie zij als personen zijn. Daar selecteren we ze ook op.”

