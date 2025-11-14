Gabriel Bortoleto, de jonge coureur van Sauber, heeft een mooie anekdote edeeld over een advies dat hij kreeg van Max Verstappen. Tijdens een diner voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico, vertelde Bortoleto dat hij van plan was om de race te beginnen op de zachte banden. Verstappen reageerde met een duidelijke waarschuwing: "Niet f*cking doen! Je gaat je banden in vijf ronden oproken."

De Braziliaanse coureur, die in zijn eerste seizoen veel steun heeft gekregen van de Red Bull-coureur, besloot uiteindelijk toch maar op de medium banden te starten. Dit leidde tot een komisch moment met zijn ingenieurs, die al uren bezig waren geweest om de zachte banden voor te bereiden. Tijdens de race bleek het advies van de Nederlander waardevol. Hoewel de meeste coureurs om hem heen op de zachte banden startten, hield Bortoleto stand op de medium banden. Verstappen zelf was verrast toen zijn ingenieur hem vertelde dat iedereen om hem heen op de zachte banden stond. Hij dacht bij zichzelf: "Of we zijn ongelooflijk slim, of we begrijpen niet dat de zachte band echt goed is!"

Bortoleto profiteert van bandenstrategie

Uiteindelijk werkte de strategie goed uit voor de jonge coureur. Hij kon in de tweede stint profiteren van de betere grip en een aantal posities winnen. Verstappen concludeerde dat het de snelste manier was om de race te rijden, vooral omdat sommige coureurs voor een tweestopstrategie kozen en daardoor uit de weg gingen.

Heldere boodschap van Verstappen

"We hadden de avond voor Mexico een diner en ik had bedacht om op de zachte band te starten, zodat ik in de eerste bocht wat kon proberen", vertelt Bortoleto. "Ik zei tegen Max: 'Ik wil op de zachte band starten.' En Max zei: "Niet f*cking doen! Je gaat je banden binnen vijf ronden oproken."

