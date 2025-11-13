Webber over vorm Piastri: "We krijgen hem er wel weer bovenop!"
Mark Webber, de manager van Oscar Piastri, stelt dat het de hoogste prioriteit is om de Australiër weer op gang te krijgen na een reeks mindere resultaten. Piastri kijkt na het weekend in Brazilië tegen een achterstand van 24 punten aan en heeft nog drie raceweekenden om de titel van teamgenoot Lando Norris af te pakken.
Waar Piastri lange tijd bovenaan stond in het klassement, bezet hij momenteel de tweede plaats in het kampioenschap. Sinds de race in Monza is de McLaren-coureur niet meer op het podium verschenen en kende hij enkele pijnlijke uitvalbeurten. De slechte vorm heeft tot de nodige vragen geleid, en Piastri gaf onlangs zelf aan dat hij een iets andere rijstijl moet hanteren, iets wat hij nog niet volledig onder de knie heeft.
Piastri moet karakter tonen
Webber laat bij Channel 4 weten dat hij erop vertrouwt dat hij Piastri weer op de rails krijgt. Daarnaast erkent de voormalig Red Bull-coureur dat Piastri het de afgelopen tijd niet makkelijk heeft gehad. “We krijgen hem er wel weer bovenop! Ik denk niet dat het aan zijn motivatie ligt, laat ik het zo zeggen. Hij heeft een moeilijke periode gehad, maar dit draait nu om karakter, om het vechten met die diepe drijfveren die je op dit moment nodig hebt om terug te komen,” aldus Webber. Tegelijkertijd benadrukt hij dat men ook wat voorzichtig moet zijn met Piastri, aangezien het nog altijd ‘pas’ zijn derde jaar in de koningsklasse is. “Het is zijn derde jaar in de Formule 1, dus hij moet het karakter vinden om terug te komen.”
