Antonelli, Verstappen,socials

Windsor: 'Verstappen werd beroofd van tweede plek in São Paulo, Antonelli had geluk'

Windsor: 'Verstappen werd beroofd van tweede plek in São Paulo, Antonelli had geluk'

Jan Bolscher
Antonelli, Verstappen,socials

Peter Windsor heeft in een recente analyse op YouTube zijn mening gegeven over de Grand Prix van São Paulo. Hij stelt dat Max Verstappen beroofd werd van de tweede plek door een sterke verdediging van Kimi Antonelli. Volgens Windsor liet de Nederlander in de slotfase van de race zijn uitzonderlijke talent zien.

Verstappen begon de race vanuit de pitstraat en wist met nog twintig ronden te gaan zelfs even aan kop te rijden, om na zijn derde pitstop als vierde vier de baan op te komen. Red Bull Racing besloot hem zachte banden te geven voor het einde van de race, wat een goede keuze bleek te zijn, want Verstappen wist snel door het veld te snijden en George Russell in te halen voor P3. In de laatste ronden wist hij in te lopen op Antonelli, maar kwam een ronde te kort om een echte aanval in te kunnen zetten. 

Verstappen vs Antonelli

Met nog twee ronden te gaan, verloor Verstappen grip op zijn zachte banden, terwijl Antonelli in vrije lucht reed en zijn mediums op de limiet zaten. Antonelli verdedigde sterk en eindigde als tweede, net voor de Nederlander, die slechts drie tienden van een seconde achter hem finishte. Windsor stelt dat Antonelli geluk had geen straf te krijgen voor een incident bij de herstart, waarbij hij Oscar Piastri dwong om de binnenkant op te zoeken. Echter, volgens officiële rapporten was Oscar Piastri verantwoordelijk voor de botsing bij de herstart waarbij Antonelli en Charles Leclerc betrokken waren, en ontving hij een straf, terwijl Antonelli voor dit incident niet gestraft werd.

Antonelli sterk in langzame bochten

Ondanks zijn gemengde gevoelens over het incident, was Windsor onder de indruk van Antonelli's prestaties, vooral in de lange rechterbocht in het middengedeelte van het circuit. Hij benadrukt dat Antonelli sterk is in langzame bochten en veel gevoel heeft voor het aansnijden ervan. Windsor vergelijkt het verschil tussen Verstappen en George Russell en merkt op dat Verstappen van een compleet ander niveau is. Volgens Windsor maakt Verstappen het verschil bij het insturen van de bochten en was hij daar echt geweldig in.

Vond jij dat Verstappen de tweede plek verdiende in de GP van São Paulo?

339 stemmen

