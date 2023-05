Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023 14:02 - Laatste update: 14:05

Twee engineers van Red Bull Racing zouden op gardening leave zijn gegaan om vervolgens voor Ferrari aan de slag te gaan in 2024, zo wist de Italiaanse media vorige week te melden. De namen waren nog niet bekend, maar dezelfde bron zou nu de identiteit van één hebben ontmaskerd en hebben ontdekt welke cruciale rol de andere engineer speelde.

Een werkgever kan ervoor kiezen om contractueel vast te leggen dat een werknemer een bepaalde periode geen ander dienstverband aan mag nemen, nadat hij of zij is vertrokken, en dat noemt men gardening leave. De werknemer wordt in die periode nog wel doorbetaald. Vaak is dit om te voorkomen dat belangrijke informatie binnen een bepaalde termijn bij een concurrerend bedrijf terechtkomt.

Artikel gaat verder onder video

Triple DRS-effect

Red Bull Racing heeft het zogenaamde 'triple DRS'-effect ontdekt. GPFans is al eerder in de techniek gedoken om te onderzoeken hoe het precies werkt en dat is hier te lezen. Met de RB19 hebben Max Verstappen en Sergio Pérez een enorm voordeel op de rechte stukken. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde het al "verbijsterend". De snelheid van de Red Bull is ook opgevallen bij Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur: "Ze hebben een mega groot DRS-effect, groter dan alle anderen. En we moeten begrijpen hoe ze zoiets kunnen doen. Ze doen iets anders en ze doen zeker iets beters."

OOK INTERESSANT: Van de Grint vindt dominante DRS bij Red Bull niks: "Dit heeft niets met racen te maken"

Enrico Balbo

"In het onderzoek naar de identiteit van de twee engineers van Red Bull is Enrico Balbo in ieder geval een hoofdkandidaat," zo citeert de Italiaanse tak van motorsport.com de krant Corriere della Sera. Balbo is het hoofd van de aerodynamica-afdeling van de Oostenrijkse renstal. Daarnaast wordt er nog gezocht naar wie precies de tweede engineer is. "Hij zou één van de technici zijn die een cruciale rol heeft gespeeld bij het ontwerp van de briljante DRS die de RB19 zo'n groot voordeel geeft," meldt de bron verder. Ferrari hoopt met het binnenhalen van deze engineer gauw mee te kunnen komen met de Red Bulls op de rechte stukken.