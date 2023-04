Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 14:45

Red Bull Racing beschikt in 2023 overduidelijk over de beste auto op de grid en één van de factoren die zorgt voor de razendsnelle RB19 is de DRS op de bolide. Door een technisch snufje van Adrian Newey en zijn team blaast de bolide op de rechte stukken vaak voorbij aan de andere wagens. Kees van de Grint vindt de hele DRS maar niks.

Het team van Red Bull heeft voor het 2023-seizoen opnieuw een machine van jewelste weten te bouwen en de Milton Keynes-formatie staat momenteel op eenzame hoogte in de koningsklasse. Max Verstappen en Sergio Pérez schreven in de eerste drie races van het seizoen alle overwinningen op hun naam, waarbij de Nederlander in Bahrein en Australië won, terwijl de Mexicaan zijn eerste zege van het seizoen op de straten van Djedda wist te pakken. Eén ding is zeker: de RB19 is hét team om te verslaan.

Complimenten

Eén van de factoren in het succes van de Red Bull is de DRS die op de bolide zit. Met enige regelmaat zien we Verstappen en Pérez voorbij blazen aan hun concurrenten en Toto Wolff sprak eerder al het woord 'verbijsterend' uit over de bijzondere achtervleugel. Van de Grint maakt zijn complimenten bij Motorsport.com. "Hoe makkelijk de Red Bulls aan een ander voorbijrijden… Je hebt andere auto’s gezien die in de DRS[-zone] zitten en dan komen ze er nét naast. Maar de Red Bulls rijden er zo makkelijk aan voorbij. Dat is een groot compliment aan het team van Red Bull, dat ze daar ook aan gedacht hebben om ook in die richting te ontwikkelen. Dus petje af daarvoor."

Kritiek op de Formule 1

Toch maakt de voormalig Bridgestone-bandenexpert een puntje van kritiek. "Ik ben nooit voorstander van deze kunstmatige ingreep geweest. Ik vind dit niks. Racen is iemand achter je houden en de ander moet een gaatje vinden om er voorbij te gaan. Dit heeft niets met racen te maken. Dat kan eigenlijk iedereen, iemand op het rechte stuk voorbijrijden. Ik zou liever geen DRS zien en dan zien hoe Verstappen dat gaatje forceert. Maar dat ligt niet aan Red Bull noch aan Verstappen, dat ligt aan de regelgever. Of een beetje aan de sport, want als je dit soort kunstgrepen nodig hebt, dan is de sport niet helemaal gezond. Als dat reglementair toegestaan is, dan wil je er het beste van maken en dat hebben zij heel duidelijk gedaan", besluit Van de Grint.