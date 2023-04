Remy Ramjiawan

Donderdag 13 april 2023 12:01

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur krabt zich nog altijd achter de oren als het gaat om het grote snelheidsverschil vergeleken met de RB19 als de DRS openklapt. De formatie uit Milton Keynes weet met het openklappen van de achtervleugel meer snelheid te vinden dan de andere teams en er wordt gewezen naar het efficiënte ontwerp van de bolide.

De Scuderia is in 2023 begonnen met de wederopbouw met Vasseur aan het roer. Daar waar Ferrari vorig jaar nog - zeker in de openingsfase van het seizoen - een ware uitdaging voor Red Bull vormde, is het in 2023 voorlopig het vierde team achter de Oostenrijkers, maar Ferrari moet ook Aston Martin en Mercedes voor zich dulden. De betrouwbaarheid was vorig jaar ook nog een groot zorgenkindje en tijdens de openingsrace in Bahrein speelde wederom problemen op met de power unit en moest Leclerc zijn bolide vroegtijdig aan de kant zetten. Voorlopig komt Ferrari nog snelheid tekort en Vasseur wijst bij Motorsport.com naar het grote verschil in topsnelheid als het DRS-systeem wordt gebruikt.

Effect DRS

De RB19 is volgens vele stemmen in de paddock een enorm efficiënte auto en de luchtweerstand zou minimaal zijn in vergelijking met de concurrentie. Dat voordeel is tijdens het gebruik van de DRS een stuk groter en Vasseur gaat op zoek naar antwoorden. "Ze hebben een mega groot DRS-effect, groter dan alle anderen. En we moeten begrijpen hoe ze zoiets kunnen doen. Ze doen iets anders en ze doen zeker iets beters", zo onderzoekt de teambaas van Ferrari.

'We zijn ermee bezig'

Dat Red Bull beschikt over een hoge topsnelheid, dat liet de RB18 vorig jaar al zien en Vasseur vindt dat feit op opzichzelfstaand niet zo opmerkelijk. "Ik denk dat het verschil vorig jaar waarschijnlijk groter was. Het probleem [is] dat we verwachtten iets meer te moeten compenseren, maar de kloof was vorig jaar groter. Maar nu hebben we zeker ruimte voor verbetering op dit gebied en we zijn ermee bezig", zo heeft hij een aantal bemoedigende woorden over voor de Ferrari-fans.