Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 18:30 - Laatste update: 18:31

Damon Hill is kritisch op de straf die de FIA heeft uitgedeeld aan Carlos Sainz voor zijn touché met Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Australië. De leiding besloot na het moment nog een rode vlag-situatie in te lassen en ging vervolgens terug naar de startopstelling van de ronde ervoor en Hill vindt daarom dat Sainz is bestraft voor een race die nooit heeft plaatsgevonden.

Voorlopig heeft Ferrari zich niet neergelegd bij de beslissing van de FIA om de Spanjaard een vijf seconden straf te geven, waardoor hij buiten de punten viel. Sainz zelf was erg vocaal vlak na het moment en liet zijn ongenoegen horen via de boordradio. Hij wilde graag in gesprek gaan met de FIA over de straf, maar die was inmiddels al uitgedeeld, zonder dat hij er iets over kon zeggen.

'Race bestond niet'

In de F1 Nation Podcast kijkt Hill naar de straf voor Sainz: "De vijf seconden straf van Carlos Sainz in een race die niet bestond, die het resultaat van de race die daarna plaatsvond, beïnvloedde, daar krab ik mezelf ook nog steeds achter de oren over. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik bedoel, misschien hadden ze, in plaats van een straf van vijf seconden te geven in een race die niet bestond, hem wat [straf]punten moeten geven."

Geen invloed op Alonso

Ferrari heeft zich gemeld bij de FIA voor een herzieningsverzoek. Het is nog maar de vraag of dit de uitslag zal gaan veranderen. Het team zal moeten komen met nieuw bewijs, maar het is twijfelachtig of dit aanwezig is. "Hoe kan je een race beïnvloed hebben, die het niet beïnvloed heeft? Want eigenlijk had het geen invloed op Fernando Alonso, hij kreeg zijn plek weer terug", aldus Hill die vraagtekens plaatst bij de uitgedeelde straf.