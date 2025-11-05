Het Formule 1-seizoen van 2025 nadert zijn ontknoping en de strijd om het kampioenschap is zelden zo spannend geweest. Lando Norris en Oscar Piastri vechten met een minimaal puntverschil om de titel, terwijl Max Verstappen in de achtervolging zit. De Grand Prix van São Paulo, die dit weekend op het programma staat, kan wel eens cruciaal worden in deze strijd.

Andréa Stella, teambaas van McLaren, weet dat de druk hoog is. "We zijn ons er volledig van bewust dat we een zeer sterke tegenstander hebben in onze strijd om de rijderstitel, en het is geen toeval dat hij de regerende kampioen en een viervoudig wereldkampioen is. We zullen ons maximale inspanning geven in de resterende vier races om ervoor te zorgen dat de titel bij papaya blijft," zo laat hij weten. De focus ligt nu volledig op het optimaliseren van de auto en het benutten van elke kans om punten te scoren, vooral omdat het een sprintweekend is, wat extra mogelijkheden biedt.

Verstappen in de achtervolging

De Grand Prix van São Paulo staat niet alleen bekend om de spannende races, maar ook om het onvoorspelbare weer. Dit jaar is het het laatste sprintweekend van het seizoen, wat de druk om de juiste afstelling te vinden nog verder opvoert. Stella wijst ook op de noodzaak van aandacht voor detail: "Dit is ook een sprintweekend, wat ons meer mogelijkheden biedt om punten te scoren. Tegelijkertijd zullen we nog grotere aandacht voor detail moeten hebben om de juiste auto-afstelling te vinden, vooral gezien de beperkte hoeveelheid vrije trainingstijd."

Weersomstandigheden in São Paulo

De huidige kampioenschapsstand laat zien hoe dicht de strijd is. Norris staat op 357 punten, gevolgd door Piastri met 356 punten. Verstappen, die een sterke reeks na de zomerstop heeft gekend met overwinningen in de Verenigde Staten, Bakoe en Italië, staat op 321 punten. Zijn recente vorm, waarin hij 119 van de 133 mogelijke punten uit de laatste vijf races heeft gescoord, maakt hem tot een serieuze bedreiging voor de McLaren-coureurs. De komende dagen staan er verschillende sessies op het programma, waarbij de weersomstandigheden een belangrijke rol zullen spelen. Dit kan de race- en strategieplannen van de teams flink door de war gooien.