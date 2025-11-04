Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari is er eentje die bestaat uit pieken en dalen. Hoewel de Brit af en toe prachtige kwalificaties en mooie momenten in de race, zoals zijn strijd met Max Verstappen, weet te hebben, blijft hij worstelen met de algehele consistentie. Johnny Herbert ziet de frustraties oplopen.

De strijd tussen Hamilton en Verstappen, waarin de twee elkaar te lijf gingen, wordt door Herbert geprezen als een prachtig voorbeeld van hoe racen eruit moet zien. "Een gemengd jaar. Het was goed om Lewis met Max te zien racen. Ik vond dat een geweldig stuk racen. Er was een beetje wheel-banging, maar zo moet racen zijn. Het was een late duik aan de binnenkant. Lewis verwachtte het waarschijnlijk niet", zo stelt de voormalig Formule 1-coureur bij AdventureGamers.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton heeft het lastig in de race

Ondanks de mooie momenten, is het echter wel een frustrerend jaar voor de zevenvoudig wereldkampioen. Terwijl hij in de kwalificaties steeds beter lijkt te gaan rijden, valt het in de races zelf steeds tegen. Herbert ziet het en stelt vast: "Het was weer een frustrerend weekend voor hem. Het was een betere kwalificatie. Hij leek gelukkiger met de kwalificatieprestatie. Maar in de race kwam het niet helemaal uit. Het klikte gewoon niet voor hem. Het lijkt wel een doorlopend iets. Het is vreselijk om naar te kijken", zo zegt Herbert. De consistentie van teamgenoot Charles Leclerc, die wel steeds goede resultaten weet te behalen, maakt het voor Hamilton extra lastig.

Hoop voor de toekomst

Toch blijft er hoop, ondanks de tegenslagen. Herbert wijst op de mogelijkheid van vooruitgang in de resterende races, zeker nu Hamilton lijkt aan te geven zich beter te voelen in de auto. "Laten we zien of er progressie is in de resterende races. Ze willen dat. Alle fans van Lewis willen dat ook, maar het is nog niet uitgekomen", zo besluit Herbert. Het seizoen van Hamilton wordt gekenmerkt door het wennen aan de Ferrari, een afnemende snelheid en aerodynamische problemen. De Brit richt zijn pijlen echter op 2026, wanneer de nieuwe reglementen ingaan, in de hoop weer mee te vechten om de knikkers.

Gerelateerd