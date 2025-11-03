George Russell rijdt volgend seizoen naast Andrea Kimi Antonelli bij het team van Mercedes na lange geruchten. Ondanks de speculaties over zijn toekomst, wist de Brit zich te focussen op zijn prestaties en zijn doelen. Hij wist dit seizoen een hoogste aantal van zeven podiums, inclusief twee overwinningen, te behalen.

Lange tijd werd er gespeculeerd over zijn toekomst en moest de Brit legio vragen daarover beantwoorden tijdens raceweekenden. In gesprek met Motorsport Week vertelt Russell dat hij inmiddels geleerd heeft om de externe ruis te negeren. "Wanneer de helm opgaat, wordt alle externe ruis onderdrukt," zo stelt de Mercedes-coureur. Dat vermogen heeft hem geholpen om niet te veel bezig te zijn met alle speculaties en vragen over zijn toekomst, waardoor hij zijn prestaties op de baan niet liet beïnvloeden. Dit seizoen was hij uiteindelijk goed voor een carrièrehoogte van zeven podiums, met twee overwinningen.

Russell niet bezig met vragen over toekomst

De Mercedes-rijder heeft weliswaar een hekel aan de herhaalde vragen over zijn toekomst, maar ze hebben nooit zijn werk op de baan in de weg gestaan. "Natuurlijk was het vervelend om elk weekend dezelfde vragen te beantwoorden, maar zodra ik de helm opzet, denk ik niet aan mijn contract of de vragen die jullie me stellen", legt hij uit. "Ik denk aan snel rijden, en dat is de les: blijf je concentreren op wat we hier moeten doen."

Russell heeft dikke huid ontwikkeld

Inmiddels heeft de Brit zich niet meer te laten meeslepen door de dingen buiten de baan. "Ik ben hier niet om de beste antwoorden te geven aan jullie, ik droomde er niet van om op televisie te komen", zo zegt hij. Inmiddels heeft hij de focus op zijn doelen en zijn team weten te houden en kiest hij ervoor om zich niet zo veel aan te trekken van de media. "Ik groeide op met de droom om Formule 1-wereldkampioen te worden, en alles wat daar omheen gebeurt, is slechts ruis. Je moet je focussen op datgene dat je helpt om je dromen te verwezenlijken: je team, gelukkig zijn buiten de baan, je familie, je vriendin trots maken. De rest zal er altijd zijn, en mensen willen woorden verdraaien, maar dat is gewoon hoe ons leven werkt. Dus ik denk dat het helpt om een dikke huid te hebben."

