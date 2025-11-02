Kelly Piquet hint op hartverscheurend nieuws, Brazilië kent extreme weersverwachting | GPFans Recap

Zoals gebruikelijk brengen we je aan het einde van de dag weer helemaal op de hoogte met de GPFans Recap. Vandaag waren er de nodige nieuwtjes rond Kelly Piquet en Max Verstappen: de Braziliaanse hintte in een Instagram-story op een triest gegeven.

De Grand Prix van São Paulo staat volgende week op het programma, maar dit weekend moesten we het even zonder race stellen in dit slot van het seizoen. Dat betekent niet dat er niet de nodige nieuwtjes te melden vielen. Zo hebben we alvast een blik gericht op de weersvoorspellingen voor de race van komend weekend en kwam Kelly Piquet met een behoorlijk opvallende story over haar en vriend Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Fans zien extreem weerbericht voor raceweekend Brazilië: 'Weer Verstappen masterclass?'

Volgende week staat de F1 Grand Prix van São Paolo in Brazilië op het programma, de eerste van de vier laatst races van het seizoen. Het is een seizoen waarin Max Verstappen bezig is met een enorme comeback, en door de weersverwachtingen krijgen de fans al hoge verwachtingen van de Nederlander. Meer lezen over het weerbericht voor komend weekend? Klik hier!

Villeneuve ziet doorbraak tussen Hamilton en Verstappen: "Hij respecteert Max eindelijk"

Jacques Villeneuve heeft tijdens de Sky F1-podcast een opmerkelijke observatie gedaan over de relatie tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Volgens de Canadees is er een doorbraak geweest in de dynamiek tussen de twee coureurs, waarbij Hamilton nu eindelijk respect lijkt te hebben voor Verstappen en zijn prestaties in de Formule 1. Meer lezen over de uitspraken van Jacques Villeneuve? Klik hier!

Related image

Kelly Piquet deelt triest nieuws: vriendin Verstappen hint op verliezen kindje in zwangerschap

Kelly Piquet en Max Verstappen zijn sinds zes maanden de dolgelukkige ouders van kleine Lily Verstappen, het eerste dochtertje van het verliefde stel. De Braziliaanse komt nu echter met een grote openbaring. Zij en Verstappen gingen namelijk vóór Lily door een hel met een niet goed verlopen zwangerschap. zo hint ze op Instagram. Meer lezen over de opvallende story van Kelly Piquet? Klik hier!

'Mekies en Marko oneens over teamgenoot Verstappen in 2026'

Yuki Tsunoda zijn dagen bij het team van Red Bull Racing lijken over het algemeen geteld, maar het al dan niet doorslaggevende punt kan in de handen van Laurent Mekies liggen. De teambaas heeft namelijk een duidelijke voorkeur voor Tsunoda - zo meldt Last Word On Sports - al is het nog altijd wachten op de knoop die al meermaals doorgehakt zou worden. Meer lezen over de interne strubbelingen binnen Red Bull? Klik hier!

Related image

Kelly Piquet nu met leuker nieuws: zee aan mooie woorden aan Verstappen wegens jubileum

Kelly Piquet en Max Verstappen zijn alweer enige tijd dolgelukkig met elkaar en het stelletje is inmiddels ook hun eerste kindje, Lily Verstappen, rijker. De Braziliaanse staat op zondag stil bij het feit dat zij vijf jaar samen is met de viervoudig wereldkampioen en voorziet hem van lieve woorden. "Er zijn niet genoeg dia's om alle beste momenten van de afgelopen vijf jaar te tonen. Dus hier is onze meest recente: tijdens het delen een van onze favoriete maaltijd, op ons gelukkigst, en aan het dromen van de volgende vijftig." Meer lezen over de boodschap van Kelly Piquet? Klik hier!

Gerelateerd