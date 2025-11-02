close global

Verstappen, brazil, f1

Fans zien extreem weerbericht voor raceweekend Brazilië: 'Weer Verstappen masterclass?'

Fans zien extreem weerbericht voor raceweekend Brazilië: 'Weer Verstappen masterclass?'

Lars Leeftink
Verstappen, brazil, f1

Volgende week staat de F1 Grand Prix van São Paolo in Brazilië op het programma, de eerste van de vier laatst races van het seizoen. Het is een seizoen waarin Max Verstappen bezig is met een enorme comeback, en door de weersverwachtingen krijgen de fans al hoge verwachtingen van de Nederlander.

Het weer speelt in Brazilië vaak een grote rol tijdens het raceweekend, iets wat Verstappen wel kan beamen. We zagen een paar van zijn mooiste en historische races in de regen in São Paolo en dit lijkt volgend weekend ook wel weer eens te kunnen gaan gebeuren. Veel mensen zien Verstappen door de regen en het sprintweekend het heft volgend weekend eindelijk in eigen handen pakken, iets wat nu nog niet het geval is. Lando Norris heeft met zijn huidige voorsprong genoeg aan elke keer tweede worden als Verstappen de race wint, om wereldkampioen te worden.

Fans zien regen als voorbode voor comeback Verstappen

Dat er regen wordt verwacht, bij sommige weerstations zelfs veertien dagen lang, is voor veel fans reden genoeg om te voorzien dat Verstappen het gevecht om de titel vanaf volgend weekend ineens in eigen hand gaat hebben. De fans hebben de voorgaande races van Verstappen in de regen op Interlagos nog op hun netvlies staan.

