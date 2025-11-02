Volgende week staat de F1 Grand Prix van São Paolo in Brazilië op het programma, de eerste van de vier laatst races van het seizoen. Het is een seizoen waarin Max Verstappen bezig is met een enorme comeback, en door de weersverwachtingen krijgen de fans al hoge verwachtingen van de Nederlander.

Het weer speelt in Brazilië vaak een grote rol tijdens het raceweekend, iets wat Verstappen wel kan beamen. We zagen een paar van zijn mooiste en historische races in de regen in São Paolo en dit lijkt volgend weekend ook wel weer eens te kunnen gaan gebeuren. Veel mensen zien Verstappen door de regen en het sprintweekend het heft volgend weekend eindelijk in eigen handen pakken, iets wat nu nog niet het geval is. Lando Norris heeft met zijn huidige voorsprong genoeg aan elke keer tweede worden als Verstappen de race wint, om wereldkampioen te worden.

Artikel gaat verder onder video

Fans zien regen als voorbode voor comeback Verstappen

Dat er regen wordt verwacht, bij sommige weerstations zelfs veertien dagen lang, is voor veel fans reden genoeg om te voorzien dat Verstappen het gevecht om de titel vanaf volgend weekend ineens in eigen hand gaat hebben. De fans hebben de voorgaande races van Verstappen in de regen op Interlagos nog op hun netvlies staan.

From P16 to the podium in the rain 19-year-old Max Verstappen masterclass at Interlagos 💀



pic.twitter.com/wVxZT0NrNE — Motorsport MP4 (@MotorsportMP4) November 1, 2025

Q: "Why can you handle those conditions [rain] better than others?"



Max Verstappen🗣️"Because I’m Dutch" 🥶



🎥[formula1hub_,TT] pic.twitter.com/PEA575hZYI — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) November 1, 2025

You know what happened in Brazil 2024 when they made Max Verstappen very angry.pic.twitter.com/702yQWCIsx — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) October 4, 2025

my birthday is on 08/12 it would be really cool if Verstappen wins the title on 07/12 — batman (@urstrulyrutwik) October 31, 2025

max verstappen's fifth title in f1 https://t.co/hgyi3KVajo — nana (@theverstappn) October 31, 2025

Gerelateerd