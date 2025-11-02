Kelly Piquet nu met leuker nieuws: zee aan mooie woorden aan Verstappen wegens jubileum
Kelly Piquet en Max Verstappen zijn alweer enige tijd dolgelukkig met elkaar en het stelletje is inmiddels ook hun eerste kindje, Lily Verstappen, rijker. De Braziliaanse staat op zondag stil bij het feit dat zij vijf jaar samen is met de viervoudig wereldkampioen en voorziet hem van lieve woorden.
Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Daarmee was hun eerste kindje een feit.
Kelly plaatst post
Hoewel Piquet op zaterdag eerst met een - zo lijkt het - vervelende boodschap kwam over 'rainbow baby' Lily, is het nu tijd voor een leuker bericht. Het stel is op zondag namelijk vijf jaar samen en dus besluit de Zuid-Amerikaanse haar relatie en vriend Max in het zonnetje te zetten op Instagram: "Er zijn niet genoeg dia's om alle beste momenten van de afgelopen vijf jaar te tonen. Dus hier is onze meest recente: tijdens het delen een van onze favoriete maaltijd, op ons gelukkigst, en aan het dromen van de volgende vijftig."
