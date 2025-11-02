Kelly Piquet en Max Verstappen zijn sinds zes maanden de dolgelukkige ouders van kleine Lily Verstappen, het eerste dochtertje van het verliefde stel. De Braziliaanse komt nu echter met een grote openbaring. Zij en Verstappen gingen namelijk vóór Lily door een hel met een niet goed verlopen zwangerschap. zo hint ze op Instagram.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Daarmee was hun eerste kindje een feit.

Rainbow baby

Het krijgen van hun eerste kindje leek allemaal perfect verlopen te zijn, maar niets blijkt nu minder waar. Piquet deelt op Instagram een story, waarin ze verwijst naar Lily als zijnde hun 'rainbow baby'. Dit is een term die gebruikt wordt voor een succesvol geboren kindje, nadat een eerdere zwangerschap niet goed verlopen is door bijvoorbeeld een miskraam of het overlijden van de baby in de buik of vlak na de geboorte. Het is de eerste keer dat we het stel de openbaring in zien treden met dit nieuws. Wat het precieze verhaal is wat betreft de vermeende niet goed verlopen zwangerschap, dat is nog niet bekend.

Kelly Piquet heeft op Instagram bekendgemaakt dat Lily - het eerste kindje samen met Max - een 'rainbow baby' is, waarmee gezegd wordt dat dit hun eerste kindje is na een mislukte zwangerschap 😢 pic.twitter.com/yt9woX04Pq — GPFans NL (@GPFansNL) November 2, 2025

