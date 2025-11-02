Yuki Tsunoda zijn dagen bij het team van Red Bull Racing lijken over het algemeen geteld, maar het al dan niet doorslaggevende punt kan in de handen van Laurent Mekies liggen. De teambaas heeft namelijk een duidelijke voorkeur voor Tsunoda - zo meldt Last Word On Sports - al is het nog altijd wachten op de knoop die al meermaals doorgehakt zou worden.

De Japanner heeft het afgelopen paar jaar aangetoond het in zich te hebben. In 2022 reed hij op vergelijkbaar niveau als Pierre Gasly en in 2023 wist hij Nyck de Vries overtuigend achter zich te houden. Ook in 2024 scoorde hij meer punten dan Daniel Ricciardo en Liam Lawson. Toch werd laatstgenoemde - die natuurlijk veel minder punten verzamelde dan Tsunoda - wel gepromoveerd naar het Red Bull-team voor dit seizoen, iets wat zorgde voor flink wat ophef. De druk is dan ook groot op de Japanner, zeker met het oog op 2026 dat voor de deur staat en waar nog altijd geen knoop is doorgehakt.

De rol van Mekies

Een belangrijke rol in die beslissing is weggelegd voor Mekies. De Red Bull-chef is altijd in het potentieel van de Japanner blijven geloven en hij was zelfs een groot voorstander van zijn promotie naar het hoofdteam. Ondanks dat de auto dit seizoen vooral ontwikkeld werd met Verstappen in het achterhoofd, denkt de teambaas dat Tsunoda een veel beter seizoen kan draaien met dezelfde specificaties als de Nederlander. In de race in Mexico was hij slechts twee tienden langzamer dan de viervoudig wereldkampioen in schone lucht, iets wat door Mekies werd omschreven als de beste race van het seizoen voor Tsunoda.

Toekomst Hadjar en Lawson

De toekomst van Isack Hadjar lijkt ook al verzekerd te zijn, al is de grote vraag bij welk team dat dan zal gaan zijn. Helmut Marko ziet de Fransman wel zitten bij het team van Red Bull, terwijl Mekies gewoon Tsunoda liever een kans geeft om zijn plek te behouden. Voor Lawson lijkt er helemaal niks meer te gaan te kunnen gebeuren bij het team van Red Bull. In de Formule 1 zal - zo wordt de kans groot ingeschat - komend seizoen ook niet meer te bewonderen zijn, daar zijn enige kans in 2026 bij VCARB ligt. Ondertussen wordt er verwacht dat de pas 18-jarige Arvid Lindblad volgend seizoen zijn debuut zal gaan maken bij het team van Red Bull, waardoor de druk op de ploeg om snel te besluiten wie er naast viervoudig wereldkampioen Verstappen zit, alleen maar toeneemt. De nieuwe leiderschap bij Red Bull lijkt een les te hebben geleerd van de stabiliteit die Alex Albon vond bij Williams en Mekies is niet van plan om de Japanner af te schrijven als hij het seizoen goed afsluit.