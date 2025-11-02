Jacques Villeneuve heeft tijdens de Sky F1-podcast een opmerkelijke observatie gedaan over de relatie tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Volgens de Canadees is er een doorbraak geweest in de dynamiek tussen de twee coureurs, waarbij Hamilton nu eindelijk respect lijkt te hebben voor Verstappen en zijn prestaties in de Formule 1.

De rivaliteit tussen de Brit en de Nederlander bestaat natuurlijk al jaren, met als absoluut hoogtepunt de titelstrijd van 2021 die behoorlijk controversieel in Abu Dhabi beslist werd. Sindsdien zijn de twee heren natuurlijk geregeld met elkaar in de clinch gegaan, zowel op als naast de baan. De spanning leek in 2023 helemaal hoog te zijn, toen Verstappen zijn derde wereldtitel op een rij wist te pakken en vooral Hamilton - die toen nog voor Mercedes reed - helemaal los leek te gaan over de FIA-regels.

Straf in Mexico

Ook tijdens de Grand Prix van Mexico zagen we de twee kemphanen weer eens in gevecht. Hamilton, tegenwoordig rijdend voor het team van Ferrari, kreeg een tijdstraf van tien seconden en kwam hierdoor slechts als achtste over de streep, terwijl Verstappen als derde over de lijn ging. De straf kwam nadat Hamilton de baan had verlaten en zich daarmee had voordeel had gehaald in een moment met de Red Bull-coureur. Hamilton noemde de straf een voorbeeld van de 'dubbele standaarden' van de FIA, iets wat Verstappen van tafel veegde als 'hetzelfde voor iedereen.'

Respect voor Verstappen

Villeneuve stelt dat de situatie in Mexico aantoont dat Hamilton inmiddels respect heeft voor Verstappen, iets wat in het verleden vaak ontbrak. "Maar het lijkt erop dat hij Max eindelijk respecteert voor wat hij bereikt en de manier waarop hij race na race wint", aldus Villeneuve. De woorden van de voormalig wereldkampioen onderstrepen de veranderde dynamiek tussen de twee coureurs. "Ik denk dus niet dat hij er nog zoveel last van heeft als twee jaar geleden", zo besluit de oud-coureur.