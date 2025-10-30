Norris waakt nog altijd voor Verstappen, ondanks goede vorm: "Max blijft inlopen"
Norris waakt nog altijd voor Verstappen, ondanks goede vorm: "Max blijft inlopen"
Lando Norris heeft in een interview met Sky Sports toegegeven dat hij aan het begin van het seizoen twijfelde aan zijn kansen op de titel. De Brit kende een moeizame start, maar is inmiddels weer in topvorm en staat bovenaan het klassement. Hij is echter nog altijd waakzaam voor de dreiging van teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen.
De Brit begon het seizoen als één van de favorieten voor de titel, maar na een reeks teleurstellende resultaten in Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami verloor hij de koppositie aan Piastri. Een uitvalbeurt in Zandvoort betekende een dieptepunt, maar sindsdien heeft de McLaren-coureur een indrukwekkende comeback gemaakt door zijn teamgenoot in de laatste Grands Prix telkens voor te zijn gegaan.
Geen excuses
Na zijn overwinning in Mexico, waarmee hij de leiding in het WK heroverde, kreeg hij de vraag of hij ooit aan zichzelf had getwijfeld. "Soms, zeker aan het begin van het jaar", antwoordde hij en vervolgde: "Ik wil de schuld nooit afschuiven op mijn auto. Oscar won immers met hetzelfde materiaal, dus dat was geen excuus. Ik kreeg de smaak gewoon niet te pakken en vond geen manier om het te laten werken."
Consistentie is key
Over zijn recente opmars zei hij: "Nu zoek ik naar andere oplossingen om het te laten werken. Zo simpel is het. Natuurlijk geeft dat veel vertrouwen, maar één goede race kan me echt niets schelen. Dat zegt helemaal niets. Twee, drie, vier goede races op rij – dát telt. Gelukkig waren de afgelopen maanden goed." De focus ligt dus op consistentie, iets wat hij de afgelopen maanden ook heeft laten zien.
Max Verstappen
Toch is de strijd om de titel nog niet beslist. Met nog vier Grands Prix te gaan, is het verschil met Piastri slechts één punt en ook Verstappen vormt nog altijd een serieuze bedreiging. "Max loopt nog steeds in", benadrukte Norris. "Ik heb nu één goed weekend gehad, maar Max heeft me de afgelopen maanden nog steeds ingehaald. Dus ja, ik moet mijn koppie erbij houden."
