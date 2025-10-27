Het was een hectische openingsronde tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Verschillende coureurs schoten rechtdoor over het gras, er was contact in het middenveld en achteraan spinden ook nog Franco Colapinto en Lance Stroll. Fernando Alonso vindt het oneerlijk dat de FIA geen straffen heeft uitgedeeld en hint erop dat hij er de volgende keer ook 'misbruik' van gaat maken.

Lando Norris behield de leiding vanaf de pole position. Hij had Lewis Hamilton in zijn slipstream en het lukte Charles Leclerc om zij-aan-zij te gaan met zijn teamgenoot. Max Verstappen kon op zijn beurt gebruikmaken van de slipstream van de Ferrari's en maakte het driedik richting de eerste bochtencombinatie van het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Red Bull-coureur kon niet genoeg afremmen vanwege het stuiteren op de kerbs en hij crashte door het gladde gras. Leclerc moest bocht 2 eveneens afsteken, omdat hij anders Hamilton zou raken. Antonelli miste zijn rempunt en volgde de Monegask over het gras. Daarachter knalden Carlos Sainz en Liam Lawson tegen elkaar op.

Boardradio van Alonso

Alonso zag het allemaal voor zijn neus gebeuren. Hij was als veertiende gestart en zou uiteindelijk uitvallen door remproblemen om een baalweekend in Mexico-Stad compleet te maken. "Ik had een goede start, ik zat voor Sainz en wat andere mensen, maar zij missen allemaal [bocht] 2 en liggen nu weer voor me", begon de Aston Martin-coureur via de boardradio. "Het is heel oneerlijk dat ik me op deze positie bevindt, nadat ik wel de bochten heb gehaald. Ze moeten er iets aan doen. Het waren volgens mij wel vier auto's." Race-engineer Andrew Vizard reageerde: "We hebben het gezien, we sturen het door [naar de stewards], maar we weten ook dat zij de consequenties niet begrijpen."

Alonso geeft hint nadat hij zijn lesje heeft geleerd

Tegenover de aanwezige media in de Mexicaanse hoofdstad vertelde Alonso: "We maakten meteen een aantal posities goed, we konden in de aanval richting de eerste bocht en alles zag er rooskleurig uit. Maar volgens mij gingen een aantal auto's gewoon rechtdoor bij bocht 2 en bij bocht 3 om vervolgens drie of vier auto's in te halen. Ik zou zeggen dat het een beetje oneerlijk is. Het is de tweede keer op rij dat het gebeurt in de eerste bocht van de eerste ronde, en de FIA maalt er niet eens om. Dus, lesje geleerd." De Spanjaard hint erop dat hij de volgende keer dan ook maar de eerste bocht gaat afsnijden om zo posities te winnen.

