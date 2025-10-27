Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
Max Verstappen en Red Bull Racing hadden verwacht dat ze het goed zouden doen op de zaterdag, voordat het constant verdedigen zou worden op de zondag. Uiteindelijk bleek de Limburger toch in de aanval te kunnen tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Alleen Helmut Marko geloofde in een podiumresultaat voor Verstappen die de 'typische Max' naar voren zag komen.
Verstappen kwam niet verder dan de vijfde stek in Q3 op het Autódromo Hermanos Rodríguez en moest dus achter Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell van start. In tegenstelling tot zijn rivalen begon hij op de mediums, waardoor hij juist de tweede stint op de snellere softs kon doen. Daar kwam nog bij dat de meeste koplopers een tweestopper besloten te doen en zo schoof Verstappen op naar de derde positie. Was er geen Virtual Safety Car geweest voor Carlos Sainz in de één na laatste en de laatste ronde, dan had de viervoudig wereldkampioen mogelijk nog P2 kunnen afpakken van Charles Leclerc. En dat terwijl Verstappen na de kwalificatie nog aangestipt dat het in de race "alleen maar erger" zou worden.
Red Bull en Verstappen geloofden niet in podium - Marko wel
"Zie je wel!", lachte Marko bij de Nederlandse tak van Motorsport.com. De hoofdadviseur houdt wel van een mooie weddenschap, maar niemand bij het team durfde het na de tegenvallende kwalificatie aan. "Nee, niemand wilde met me wedden. Daar was dus geen lol aan. Niemand geloofde ook überhaupt dat zoiets mogelijk zou zijn. Ik heb zondagochtend tegen Max gezegd dat hij positief moest denken. En nu zie je wat er mogelijk is." Verstappen geloofde namelijk ook niet dat hij op het podium kon eindigen.
Marko was vooral onder de indruk van de stint op de softs. "Vooraf was ik de enige die positief was. Maar we weten dat als we een race ingaan met Max, dat het een ander verhaal is. Dan vergeet hij alles en gaat hij er gewoon voor. Ik was bang dat zijn rondetijden minder zouden worden, maar hij bleef steeds rond de 1.21.2 rijden. Hij zat iedere keer binnen een halve tiende daarvan, maar ja, dat is Verstappen - typisch Max."
