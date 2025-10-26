Max Verstappen was enorm gefrustreerd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Zijn Red Bull RB21 wilde totaal niet meewerken en dus kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, ver achter de dominante McLaren van Lando Norris.

De Oostenrijkse formatie had nog upgrades meegebracht naar het Autódromo Hermanos Rodríguez, waaronder een nieuwe vloer, om het gat verder te dichten naar McLaren. Helaas voor Verstappen waren de upgrades niet genoeg om iets te doen aan het gebrek aan grip op het Mexicaanse asfalt. De Red Bull-coureur had het vooral lastig in de tweede sector. Hij kon daardoor niet alleen onder de tijd van Norris duiken, maar ook niet onder die van Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell. Kampioenschapsleider Oscar Piastri was eveneens niet in de buurt van de pole te vinden. Hij zette de achtste tijd neer, maar schuift een plekje op de grid op door de straf van Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

Overal te slecht

"Ja, heel lastig...", begon een duidelijk teleurgestelde Verstappen tegenover Viaplay. "Ik had meteen in mijn eerste ronde een groot moment in bocht 9. Die [tweede] sector was gewoon totaal niet te doen. Er zat gewoon geen balans in, ik kon niet aanvallen, alleen maar glijden, onderstuur, overstuur... Ja, niet goed." Gevraagd of het alleen aan sector 2 lag, antwoordde de Nederlander: "Volgens mij waren we overal eigenlijk te slecht. Alleen in sector 2... Je hoeft alleen maar naar de onboardbeelden te kijken, dan weet je al genoeg."

Related image

Het wordt tijdens de race alleen maar erger

Verstappen vervolgde zijn klaagzang: "Het was echt bizar slecht in de snelle bochten. Ik bottomde [auto stuiterde tegen het asfalt] de hele tijd uit en ik had alleen maar overstuur in bochten 9 en 10." Dat hij niet in de buurt van de pole position kwam, was wel een verrassing, aangezien hij eerder had aangegeven dat de kwalificatiepace wel goed was en dat alleen de racepace een probleem zou worden. Normaal gesproken viel Red Bull tegen op de vrijdag, voordat ze het achterste van hun tong lieten zien. Nu gebruikte onder andere McLaren dit 'trucje' en was het juist Norris die heel sterk naar voren kwam op de zaterdag. "Het bleek dat anderen nog niet helemaal voluit gingen", aldus Verstappen. "Vandaag voelde geen enkele ronde goed aan. Geen balans en geen grip ook. En ik verwacht dat het morgen [tijdens de race] alleen maar erger wordt. Alle long runs die ik heb gedaan, waren slecht. Dat gaat dus zeker niet, met de balans die ik had in de kwalificatie, beter worden."

Gerelateerd