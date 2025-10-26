Oscar Piastri had na de kwalificatie in Mexico veel vragen over zijn prestaties. De McLaren-coureur behaalde de achtste tijd, maar door de gridstraf van Carlos Sainz start hij vanaf de zevende plek. Het verschil met teamgenoot Lando Norris was ruim een halve seconde en Piastri kan dat niet verklaren.

"Alles voelt normaal", zei hij tegenover de media. "Maar het gat was groot in die sessie, dat is al het hele weekend het geval. Het gebrek aan rondetijd is een beetje een mysterie." De Australiër merkt dat de problemen lijken op die van een week eerder in Austin, waar hij in de Grand Prix vijfde werd. Hij had gehoopt dat het circuitspecifiek was, maar in Mexico bleef het verschil constant. "Wat hier een beetje verrassend is, is dat het gat eigenlijk in elke sessie hetzelfde is gebleven", legde hij uit. "Ik heb het gevoel dat ik door het weekend heen wel enkele goede ronden heb gereden, maar alles lijkt zo’n vier of vijf tienden langzamer te zijn. Sommige dingen die moeilijk waren in Austin, blijken hier ook moeilijk te zijn."

Frustraties groeien bij Oscar Piastri

De situatie frustreert Piastri extra, omdat hij zichzelf niet slecht vond rijden, terwijl Norris op pole staat en in het kampioenschap kan uitlopen. "Er zijn veel dingen waar ik me zorgen over zou kunnen maken, maar er zo ver achter staan terwijl je voelt dat je een redelijke prestatie hebt geleverd, dat is een moeilijke situatie." Aan zijn aanpak ligt het volgens hem niet. "Ik heb sinds het begin van het seizoen niet echt mijn rijstijl veranderd, zelfs niet een paar races geleden toen het echt goed ging. Dus het is moeilijk om aan te wijzen waar de rondetijd dit weekend ontbreekt, maar ik ben er zeker van dat we het zullen vinden."

Piastri moet consistenter worden

Over de kerbstones wil hij geen excuus maken, al geeft hij toe dat die niet ideaal zijn voor de MCL39. "Het gaat wel, zou ik zeggen. Het is gewoon niet bijzonder consistent geweest. Het is een lastig circuit met het rijden over de kerbstones, wat misschien niet ons sterkste punt is als team. Maar de auto werkt duidelijk beter; een van de auto’s is snel. Dus we moeten uitzoeken waarom ik dat niet ben."

