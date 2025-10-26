Norris opgelucht op pole position: "Werd wel een beetje nerveus van de Ferrari’s"
Op Lando Norris stond tijdens de kwalificatie in Mexico-Stad geen maat. De McLaren-coureur was met een 1:15,586 uiteindelijk de snelste en zal de race op zondag vanaf poleposition starten.
McLaren beschikte op vrijdag nog wel over de racepace, maar de snelheid over één rondje ontbrak nog. Op zaterdag werd dat rechtgezet, want tijdens de derde vrije training liet Norris het tempo al zien. Teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri wist de achtste tijd neer te zetten, en dus kan Norris tijdens de race punten inlopen op zijn teamgenoot.
Onverwachtse pole position
Norris zag de poleposition niet aankomen: “Ik ben blij om weer op pole te staan. Het is best wel een tijdje geleden. Het voelt goed. Het was zo’n rondje waarbij je niet echt wist wat er gebeurde. Het voelde degelijk, maar toen ik de tijd zag, was ik aangenaam verrast. Ik voel me het hele weekend al top.” Toch waren daar ineens de Ferrari’s: “Ik werd wel een beetje nerveus van de Ferrari’s in Q3, maar ik heb het gedaan op het moment dat het moest. Daar ben ik blij mee.”
Grand Prix van Mexico-Stad
De run naar de eerste bocht is vrij lang, en in het verleden werd in die eerste bocht de koppositie regelmatig overgenomen. Op de vraag of hij daar vanavond misschien nog een slapeloze nacht van kan krijgen, antwoordde Norris: “Niet echt. Ik slaap de laatste tijd best prima, misschien is dat wel de sleutel. Ik heb hier in het verleden prima races gehad, en ik focus me gewoon op de dingen die ik onder controle heb.”
