'Red Bull is nog niet sneller dan McLaren' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van de Verenigde Staten én de nasleep van die race.

Luister hier de volledige podcast.

