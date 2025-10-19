Norris deelt eerste startrij met Verstappen: "Ik wil vooral niet geraakt worden"

Lando Norris heeft de tweede tijd neergezet tijdens de kwalificatie in Austin. De McLaren-coureur kwam bijna drie tienden tekort op polesitter Max Verstappen, terwijl teamgenoot Oscar Piastri zondag vanaf P6 zal starten.

Norris zat er de hele sessie goed bij, al ontbrak de overhand van McLaren dit weekend enigszins. In Q1 kende de Brit nog enkele momentjes met zijn wagen, die op meerdere plekken op het circuit uitbrak. Toch wist Norris door te stoten naar Q3 en hoewel Verstappen te laat over de streep kwam om een laatste run te rijden, kwam de McLaren-coureur uiteindelijk niet aan de tijd van de Nederlander.

Pole position buiten handbereik

Norris stelt dat zijn tweede plek het maximaal haalbare was: "Ik heb ongeveer een halve tiende verbeterd. Het was vandaag, om wat voor reden dan ook, een flinke worsteling. Gisteren was het een stuk comfortabeler. Ik weet niet of iedereen zich simpelweg meer heeft verbeterd of dat de wind vandaag wat is opgestoken, maar we hadden het allebei lastig om er een goed rondje uit te persen." De poleposition was volgens Norris simpelweg buiten bereik: "Ik ben eigenlijk best blij met P2. Het had een stuk erger gekund, maar we hadden geen kans op de poleposition vandaag."

Norris wil schadevrij eerste ronde uitkomen

De Brit ziet zijn teamgenoot op P6 staan en verwacht zondag een goed resultaat te kunnen behalen. De sprintrace was snel voorbij, iets wat Norris morgen koste wat kost wil voorkomen. "Ik wil vooral niet geraakt worden", grapt hij. Daarnaast kijkt hij uit naar het gevecht met Verstappen: "Hopelijk heb ik gewoon een goede race met Max. We hebben in het verleden al een paar mooie gevechten gehad, daar kijk ik naar uit."

