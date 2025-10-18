Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen
Lando Norris stond al vroeg langs de kant tijdens de sprintrace in Austin. De McLaren-coureur gaf bij F1TV zijn uitleg over de uitvalbeurt en zag op het scherm achter zich hoe George Russell een poging waagde om Max Verstappen in te halen.
Tijdens de chaotische openingsronde in Austin werden beide McLaren-coureurs uitgeschakeld. Norris vertrok vanaf P2 en dook in de slipstream van Verstappen, terwijl Oscar Piastri kort achter hem zat. Bij het ingaan van bocht één koos Norris voor de wijdere lijn, terwijl Piastri probeerde te kruisen. Aan de binnenkant zat echter nog Nico Hülkenberg, die op zijn beurt naast Fernando Alonso reed. De ruimte was op een gegeven moment op, waarna Hülkenberg tegen Piastri botste, die vervolgens Norris raakte.
Russel probeert het
Toen de safetycar het veld had vrijgegeven, was het Russell op P2 die het gat wist te verkleinen naar Verstappen, al zat hij er nog altijd enkele autolengtes achter. Aan het einde van het rechte stuk, in sector twee, waagde Russell een inhaalpoging bij het ingaan van bocht twaalf. De Brit koos voor de binnenkant en Verstappen kon niet anders dan uitwijken naar buiten. Russell ging eveneens van de baan, waardoor Verstappen zijn positie kon behouden.
Norris ziet 'déjà vu'
Norris heeft het afgelopen jaar iets soortgelijks meegemaakt: destijds was hij de aanvallende partij en zat hij aan de buitenkant. Verstappen was echter eerder bij de apex, waardoor de bocht aan hem toebehoorde. Beide mannen gingen toen van de baan, maar Verstappen mocht de positie behouden omdat hij als eerste bij de apex was. "Ooooh, precies zoals vorig jaar", aldus Norris.
