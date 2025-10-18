close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Sprint, USGP, 2025, generic

Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen

Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen

Remy Ramjiawan
Max Verstappen, Sprint, USGP, 2025, generic

Lando Norris stond al vroeg langs de kant tijdens de sprintrace in Austin. De McLaren-coureur gaf bij F1TV zijn uitleg over de uitvalbeurt en zag op het scherm achter zich hoe George Russell een poging waagde om Max Verstappen in te halen.

Tijdens de chaotische openingsronde in Austin werden beide McLaren-coureurs uitgeschakeld. Norris vertrok vanaf P2 en dook in de slipstream van Verstappen, terwijl Oscar Piastri kort achter hem zat. Bij het ingaan van bocht één koos Norris voor de wijdere lijn, terwijl Piastri probeerde te kruisen. Aan de binnenkant zat echter nog Nico Hülkenberg, die op zijn beurt naast Fernando Alonso reed. De ruimte was op een gegeven moment op, waarna Hülkenberg tegen Piastri botste, die vervolgens Norris raakte.

Russel probeert het

Toen de safetycar het veld had vrijgegeven, was het Russell op P2 die het gat wist te verkleinen naar Verstappen, al zat hij er nog altijd enkele autolengtes achter. Aan het einde van het rechte stuk, in sector twee, waagde Russell een inhaalpoging bij het ingaan van bocht twaalf. De Brit koos voor de binnenkant en Verstappen kon niet anders dan uitwijken naar buiten. Russell ging eveneens van de baan, waardoor Verstappen zijn positie kon behouden.

Norris ziet 'déjà vu'

Norris heeft het afgelopen jaar iets soortgelijks meegemaakt: destijds was hij de aanvallende partij en zat hij aan de buitenkant. Verstappen was echter eerder bij de apex, waardoor de bocht aan hem toebehoorde. Beide mannen gingen toen van de baan, maar Verstappen mocht de positie behouden omdat hij als eerste bij de apex was. "Ooooh, precies zoals vorig jaar", aldus Norris.

Gerelateerd

Lando Norris
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
Liveblog

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

  • 27 minuten geleden
Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'
Andrea Stella

Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'

  • 34 minuten geleden
  • 9
 Marko over McLaren-crash:
McLaren

Marko over McLaren-crash: "Jammer voor hen, maar goed voor ons!"

  • 43 minuten geleden
Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK
F1 WK-stand

Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK

  • 59 minuten geleden
  • 1
 Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen
Sprint

Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen

  • 1 uur geleden
Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint
Oliver Bearman

Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x