Dit is de voorlopige startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Om 19:00 uur Nederlandse tijd gaan we racen. Dan begint namelijk de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Er staat 19 ronden op de planning op het Circuit of the Americas. Max Verstappen zal vanaf de pole position vertrekken. GPFans neemt de voorlopige startopstelling met je door.

Verstappen was sneller dan wie dan ook tijdens de sprintkwalificatie van vrijdagavond. De Red Bull Racing-coureur zat slechts 0.071 seconden onder de tijd van Lando Norris. Oscar Piastri kwam bijna vier tienden tekort. De kampioenschapsleider deelt de tweede startrij met een verrassing, de Kick Sauber van Nico Hülkenberg. Fernando Alonso zit er met de zesde plaats ook goed bij en vergezelt George Russell op de derde startrij. De Williams- en Ferrari-bolides completeren de top tien met Carlos Sainz voor Lewis Hamilton, Alexander Albon en Charles Leclerc.

Antonelli en Tsunoda kwamen niet in SQ3

Antonelli zat slechts 0.006 seconden boven de tijd van Hamilton en strandde daardoor al in SQ2. De Mercedes-rookie, die afgelopen week een contractverlenging scoorde, vangt de Sprint vanaf P11 aan voor Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll en Liam Lawson, die zijn rondetijd kwijtraakte vanwege track limits. Op P16 vinden we dan Ollie Bearman voor Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto. Tsunoda zat vast in het verkeer en kwam niet op tijd over start-finish om een tweede run te doen. Bortoleto mag, ondanks het overtreden van de 107%-regel, wel meedoen aan de Sprint. De teamgenoot van Hülkenberg had net als Lawson geen tijd neergezet vanwege track limits.

Om 19:00 uur Nederlandse tijd begint de Sprint op het Circuit of the Americas. Dit is de voorlopige startopstelling.#F1 #USGP pic.twitter.com/1oiM8B8YZ2 — GPFans NL (@GPFansNL) October 18, 2025

