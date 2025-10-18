close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, USGP, 2025, generic

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Vincent Bruins
Max Verstappen, USGP, 2025, generic

Om 19:00 uur Nederlandse tijd gaan we racen. Dan begint namelijk de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Er staat 19 ronden op de planning op het Circuit of the Americas. Max Verstappen zal vanaf de pole position vertrekken. GPFans neemt de voorlopige startopstelling met je door.

Verstappen was sneller dan wie dan ook tijdens de sprintkwalificatie van vrijdagavond. De Red Bull Racing-coureur zat slechts 0.071 seconden onder de tijd van Lando Norris. Oscar Piastri kwam bijna vier tienden tekort. De kampioenschapsleider deelt de tweede startrij met een verrassing, de Kick Sauber van Nico Hülkenberg. Fernando Alonso zit er met de zesde plaats ook goed bij en vergezelt George Russell op de derde startrij. De Williams- en Ferrari-bolides completeren de top tien met Carlos Sainz voor Lewis Hamilton, Alexander Albon en Charles Leclerc.

Antonelli en Tsunoda kwamen niet in SQ3

Antonelli zat slechts 0.006 seconden boven de tijd van Hamilton en strandde daardoor al in SQ2. De Mercedes-rookie, die afgelopen week een contractverlenging scoorde, vangt de Sprint vanaf P11 aan voor Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll en Liam Lawson, die zijn rondetijd kwijtraakte vanwege track limits. Op P16 vinden we dan Ollie Bearman voor Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto. Tsunoda zat vast in het verkeer en kwam niet op tijd over start-finish om een tweede run te doen. Bortoleto mag, ondanks het overtreden van de 107%-regel, wel meedoen aan de Sprint. De teamgenoot van Hülkenberg had net als Lawson geen tijd neergezet vanwege track limits.

Gerelateerd

Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas Austin sprint Texas
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Red Bull gebruikte setup Tsunoda op auto Verstappen voor poleronde sprintkwalificatie
Waché legt het uit

Red Bull gebruikte setup Tsunoda op auto Verstappen voor poleronde sprintkwalificatie

  • 16 minuten geleden
Aston Martin-reserve onthult over Stroll: 'Ik zou zijn stoeltje overnemen in 2024'
Felipe Drugovich

Aston Martin-reserve onthult over Stroll: 'Ik zou zijn stoeltje overnemen in 2024'

  • 59 minuten geleden
  • 2
 Dit is de voorlopige startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten
Startgrid voor verkorte race

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

  • 1 uur geleden
Hülkenberg blij met briljante P4 in sprintkwalificatie:
Sauber in Texas

Hülkenberg blij met briljante P4 in sprintkwalificatie: "Leek te mooi om waar te zijn"

  • 2 uur geleden
Wolff gevraagd naar Verstappen ondanks contractverlenging Russell:
Toekomst Mercedes

Wolff gevraagd naar Verstappen ondanks contractverlenging Russell: "Hier gaan we weer..."

  • 3 uur geleden
Hadjar schreeuwt over boardradio na blunder race-engineer:
Racing Bulls in Texas

Hadjar schreeuwt over boardradio na blunder race-engineer: "Kap daar nou eens mee"

  • Vandaag 11:44
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x