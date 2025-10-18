De openingsdag van het sprintweekend in Austin zit erop. Max Verstappen heeft zichzelf een goede dienst bewezen door de sprintkwalificatie naar zijn hand te zetten en de poleposition veilig te stellen. Dat en al het andere belangrijke nieuws van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat Tim Mayer zich officieel terugtrek uit de FIA-presidentsverkiezingen en de Amerikaan geeft daarvoor een duidelijke reden. Apple sluit miljoenendeal met de Formule 1 voor de uitzendrechten Amerika vanaf 2026 en McLaren houdt er twee weken na de botsing in Singapore toch een iets andere mening op na. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 17 oktober.

Brown onthult dat er tóch gevolgen voor Norris zijn, na beuk in Singapore tegen Piastri

McLaren-CEO Zak Brown heeft toegegeven dat er tóch gevolgen zijn voor Lando Norris, die in Singapore een beuk uitdeelde aan Oscar Piastri. De Amerikaanse topman wijst bij Sky Sports F1 op sportieve gevolgen voor de nummer twee van het klassement. Lezen wat de CEO van McLaren daarover heeft te vertellen? Klik hier!

Verstappen kaapt pole weg voor neus van Norris richting Sprint in Austin

Max Verstappen heeft pole position weten te pakken voor de Sprint in Austin. Tijdens de sprintkwalificatie liet hij een 1:32.143 noteren en hiermee was hij enkele honderdsten sneller dan Lando Norris. De derde stek kwam op naam van Oscar Piastri, gevolgd door een knappe vierde tijd voor Nico Hülkenberg. Lezen hoe de sprintkwalificatie verliep? Klik hier!

Apple sluit miljoenendeal met Formule 1 voor uitzendrechten Amerika vanaf 2026

De Formule 1 heeft een vijfjarige samenwerking met Apple aangekondigd. Het Amerikaanse technologie bedrijf wordt vanaf 2026 voor de komende vijf jaar de exclusieve uitzender van de koningsklasse van de autosport in de Verenigde Staten. Lezen hoe de deal tot stand is gekomen? Klik hier!

FIA-presidentskandidaat Mayer geeft strijd op tegen Ben Sulayem: ‘Illusie van democratie’

Voormalig FIA-steward en tevens FIA-presidentskandidaat Tim Mayer laat in Austin weten dat hij tóch niet zal meedingen naar de positie van voorzitter van de internationale autosportbond. De Amerikaan stelt dat er simpelweg geen keuze is, omdat de verkiezingen niet democratisch verlopen. De hele verklaring van Mayer lezen? Klik hier!

Verstappen: "Mijn vader zou een goede teambaas zijn, ook al wil hij dat niet"

Max Verstappen en vader Jos Verstappen hebben natuurlijk een uitstekende band en de viervoudig wereldkampioen heeft in zijn jeugd een hoop mogen leren van de voormalig Formule 1-coureur. Verstappen behandelt hoeveel zijn vader allemaal van racen weet en zegt zelfs dat hij een hele goede teambaas zou zijn. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!

