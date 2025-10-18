Verstappen kaapt pole weg voor neus van Norris richting Sprint in Austin

Max Verstappen heeft pole position weten te pakken voor de Sprint in Austin. Tijdens de sprintkwalificatie liet hij een 1:32.143 noteren en hiermee was hij enkele honderdsten sneller dan Lando Norris. De derde stek kwam op naam van Oscar Piastri, gevolgd door een knappe vierde tijd voor Nico Hülkenberg.

Onder zonnige omstandigheden werd de sprintkwalificatie afgetrapt. De coureurs stonden te dringen in de pitstraat om zo snel mogelijk naar buiten te gaan. De rijders wilden direct een eerste snelle tijd op de klokken zetten. Verstappen slaagde hier moeiteloos in, want de Nederlander positioneerde zich aan de bovenkant van de tijdenlijst. Hij was in zijn ronde een fractie sneller dan Hamilton en anderhalf tiende sneller dan Piastri. De spanning zat hem vooral aan de onderkant van de lijst, waar ook Leclerc zich bevond. De Ferrari-coureur kende geen sterke eerste run en moest dus nog een keer naar buiten om zich veilig te rijden voor SQ2. Datzelfde gold ook voor Gasly, Ocon, Colapinto en Bortoleto.

Norris snelste in SQ1, Leclerc met hakken over de sloot

In zijn tweede run liet Leclerc slechts de twaalfde tijd noteren, maar omdat de mensen achter hem zich niet konden verbeteren, ging hij wel door naar de volgende sessie. Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon en Bortoleto wisten het niet te redden. Laatstgenoemde wist zelfs helemaal geen tijd op de klokken te zetten. Norris sloot de eerste fase van de sprintkwalificatie af als snelste, met een rondetijd van 1:33.224. Verstappen sloot op iets meer dan een tiende aan, gevolgd door Piastri en Hamilton.

Norris en Verstappen snel, Ferrari gaat met moeite door

In het middelste gedeelte van deze kwalificatie kozen er een aantal coureurs voor één ronde, waaronder Norris en Verstappen. Zij deden dit uit luxe omdat hun eerste run goed genoeg was. Norris was met 1:33.033 de snelste, gevolgd op een tiende door Verstappen. Het werd even billenknijpen voor Leclerc en Hamilton, die beiden in de gevarenzone stonden en een slechte eerste sector noteerden in hun allesbeslissende run. Beide wisten het echter net te halen. Dit gold helaas niet voor Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll en Lawson. Van laatstgenoemde werd z'n tijd afgepakt.

Verstappen grijpt pole weg voor neus van Norris in Austin

In de allesbeslissende fase van deze sprintkwalificatie, was het Russell die het spits afbeet met een 1:32.888. Vervolgens was het aan de andere coureurs om te antwoorden. Sainz en Albon kwamen er niet aan, maar Hülkenberg dook wel onder de tijd van Russell door. Dit lukte ook Norris, die tijdelijk aan de leiding ging. Maar toen was het de beurt aan Verstappen, die met een 1:32.143 pole position wist te pakken, op een paar honderdsten van Norris. De derde plek was er voor Piastri, gevolgd door Hülkenberg, Russell, Alonso, Sainz, Hamilton, Albon en Leclerc.

