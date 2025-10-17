McLaren-CEO Zak Brown heeft toegegeven dat er tóch gevolgen zijn voor Lando Norris, die in Singapore een beuk uitdeelde aan Oscar Piastri. De Amerikaanse topman wijst bij Sky Sports F1 op sportieve gevolgen voor de nummer twee van het klassement.

In Singapore deelde Norris een beuk uit aan Piastri. Destijds was Norris van mening dat zo’n actie prima binnen de regels van het team viel en dat wie dat niet vond, niet thuishoorde in de Formule 1. Ook McLaren vond het allemaal wel meevallen, maar Brown onthult dat er zo’n kleine twee weken later toch een andere mening binnen het team is ontstaan.

Gevolgen Norris

Piastri sprak in Austin al over de gevolgen voor Norris, maar wilde niet zeggen wat die precies zijn. Ook Brown blijft vaag, maar benadrukt dat Norris er niet zomaar mee is weggekomen. "We evalueren elke race. Lando en Oscar hadden het zwaar in Singapore. De start van een Formule 1-race is behoorlijk hectisch. Het was duidelijk niet de bedoeling", opent de CEO. Over de gevolgen legt de Amerikaan uit: "Het is heel marginaal. Het zal waarschijnlijk niet worden opgemerkt. Lando en Oscar weten wat het is, en dat is het belangrijkste."

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigt bij F1.com dat Norris de schuldige was in Singapore: "Wij hebben het incident geëvalueerd en vastgesteld dat Lando verantwoordelijk was voor het contact, omdat hij in bocht 3 iets te wijd ging, Verstappen raakte en daarna overstuur kreeg waardoor hij Oscar raakte. Er zat natuurlijk geen kwade opzet in die actie, maar beide coureurs hebben de beoordeling geaccepteerd", zo vertelt hij. Ook de Italiaan bevestigt: "De gevolgen of consequenties maken deel uit van ons kader. Dit is iets wat beide coureurs graag opgenomen wilden hebben in het kader."

