Voormalig FIA-steward en tevens FIA-presidentskandidaat Tim Mayer laat in Austin weten dat hij tóch niet zal meedingen naar de positie van voorzitter van de internationale autosportbond. De Amerikaan stelt dat er simpelweg geen keuze is, omdat de verkiezingen niet democratisch verlopen.

In december wordt de nieuwe president van de FIA gekozen. Eerder dit jaar had Mayer zich hiervoor kandidaat gesteld. Toch blijkt het verkiezingsproces nogal ingewikkeld te zijn voor iedereen buiten de huidige voorzitter, Mohammed Ben Sulayem. Iedere kandidaat moet namelijk een groep vicevoorzitters selecteren uit verschillende continenten, maar in Zuid-Amerika is dat niet mogelijk. Fabiana Ecclestone is daar de enige kandidaat, en zij heeft haar steun al uitgesproken voor de zittende voorzitter.

Artikel gaat verder onder video

'Illusie van democratie'

Mayer legt uit dat er op basis van de huidige regels geen andere kandidaat kan opstaan. “Er is simpelweg geen keuze. Er zal geen stemming zijn tussen ideeën, geen strijd van visies, geen leiderschapstest. Er zal maar één kandidaat zijn en dat is geen democratie, dat is de illusie van democratie,” citeert De Telegraaf.

F1-journalist Jeppe H. Olesen meldt dat Mayer ook direct een officiële klacht heeft ingediend bij de ethische commissie van de FIA. Deze klacht heeft betrekking op de uitsluiting van hem en de twee andere kandidaten die zich in de strijd tegen Ben Sulayem hebben opgeworpen. Het comité dat de klachten behandelt, staat echter onder leiding van de huidige voorzitter, Ben Sulayem.

Juridische weg

Mayer valt dus af, maar voormalig Miss België-deelneemster Virginie Philippot en Laura Villars hebben zich ook gemeld als tegenkandidaten van Ben Sulayem. Villars liet onlangs aan The Race weten dat zij tegen dezelfde problemen als Mayer aanliep en daardoor geen vicevoorzitter kan selecteren uit Zuid-Amerika. Ze gaf aan te overwegen om juridische stappen te ondernemen, om alsnog een eerlijke kans te krijgen op het voorzitterschap.

Gerelateerd