De Formule 1 heeft een vijfjarige samenwerking met Apple aangekondigd. Het Amerikaanse technologie bedrijf wordt vanaf 2026 voor de komende vijf jaar de exclusieve uitzender van de koningsklasse van de autosport in de Verenigde Staten.

Apple heeft vanaf 2026 de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 in handen, voor een periode van vijf jaar. De deal, naar verluidt goed voor 150 miljoen dollar, zorgt ervoor dat ESPN de rechten verliest. Amerika is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een erg belangrijke markt voor de Formule 1. De Netflix-serie Drive to Survive heeft op grote schaal voor nieuwe fans gezorgd vanuit de Verenigde Staten. Eerder dit jaar bracht Apple ook de Apple Original film F1 The Movie uit.

Artikel gaat verder onder video

Samenwerking Formule 1 en Apple TV

Het persbericht van de Formule 1 leest: "Apple heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het project en drie jaar lang op ongekende wijze samengewerkt met de F1-gemeenschap om een werkelijk authentieke en meeslepende racefilm te maken voor zowel nieuwe als gevestigde F1-fans. Naast het uitzenden van F1 op Apple TV, zal Apple de sport extra onder de aandacht brengen via Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports en Apple Fitness+."

F1 TV

Het vervolgt: "Deze nieuwe uitzendrechtenovereenkomst houdt in dat Apple TV alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix zal uitzenden. Geselecteerde races en alle vrije trainingen gedurende het seizoen zullen bovendien gratis te bekijken zijn via de Apple TV-app." F1 TV blijft beschikbaar in de Verenigde Staten, maar alleen via een abonnement op Apple TV. F1 TV is dan gratis te gebruiken.

Gerelateerd