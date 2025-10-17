Max Verstappen en vader Jos Verstappen hebben natuurlijk een uitstekende band en de viervoudig wereldkampioen heeft in zijn jeugd een hoop mogen leren van de voormalig Formule 1-coureur. Verstappen behandelt hoeveel zijn vader allemaal van racen weet en zegt zelfs dat hij een hele goede teambaas zou zijn.

Op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten gaat het bij Verstappen over vader Jos, die de laatste weken behoorlijk furore weet te maken in het rallyracen. Verstappen vertelt wat zijn vader zo uniek maakt: "Wat mij het meest indrukwekkend is, is hoe hij als coureur was. Natuurlijk denk ik dat hij met wat meer geluk een veel betere carrière in de Formule 1 had gehad. Maar het meest indrukwekkende is gewoon zijn kennis van racen, tuning, het afstellen van auto's en karts. Wat hij me al op jonge leeftijd leerde – dat soort kennis – je kunt het niet echt beschrijven. Het heeft me absoluut gemaakt tot de persoon die ik nu ben, maar niet alleen door hard te rijden in een auto. Het is gewoon, nogmaals, de kennis van de auto."

Hele goede teambaas

Vervolgens komt hij met een opvallend statement: "Hij zou denk ik een hele goede teambaas zijn, ook al denk ik niet dat hij dat wil, maar hij zou absoluut een heel goede teambaas of leider in een team zijn. Zijn technische kennis van de auto, de onderdelen ervan, en hoe je dingen sneller kunt laten gaan. Ik bespreek nog steeds zoveel dingen met hem – over die dingen voor hem in zijn rallyauto, voor mij in de Formule 1-auto, en tegelijkertijd ook voor mijn GT3-team, wat we kunnen doen. Dus ja, het is erg indrukwekkend om iemand als hij alles te laten uitleggen en je al die kennis te geven. Dat is voor mij het meest indrukwekkend. En tegelijkertijd de jaren die hij heeft opgeofferd toen ik begon met racen, helemaal tot aan de Formule 1, waarbij hij in feite zijn carrière een beetje op pauze zette in wat hij ook maar wilde of kon doen buiten de Formule 1, en zich in feite voor 100% – nee, ik zou zeggen 110% – gaf. Ik heb nog nooit iemand gezien die zich zo toegewijd heeft aan het geven van de beste kansen aan zijn zoon. Niet alleen door het beste materiaal te leveren, maar ook door het materiaal zelf samen te stellen."

Het gaat niet gebeuren

Onderaan de streep denkt Verstappen dat zijn pa echter nooit als teambaas zal gaan werken: "Ik denk dat het uiteindelijk ook met familie te maken heeft. Weet je, zoveel races bezoeken als je teambaas moet zijn... Ten eerste wil ik even stellen dat ik heel blij met de teambaas die ik heb. Maar hij zou absoluut op elk niveau een goede kunnen zijn, van karten tot de top. Maar het is prima. Zoals ik al zei, we bespreken veel dingen en hij is er op de achtergrond. Hij adviseert me. Hij helpt me met bepaalde dingen als ik dingen moet uitzoeken – voor de Formule 1 of GT's. Dat is gewoon superhandig om te hebben. Hij heeft ook zoveel contacten over de hele wereld. Ik vind het gewoon supercool. We zijn allebei gewoon enorm gepassioneerd door racen, in welke vorm dan ook."

