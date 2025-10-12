Dit is hoe je vandaag de kampioenschapsrace van Verstappen.com Racing kunt volgen

De protegés van Max Verstappen gaan vandaag de strijd aan voor een derde kampioenschap in de GT3-racerij. Chris Lulham en Thierry Vermeulen doen vandaag mee aan de Endurance Cup-seizoensfinale van de GT World Challenge Europe powered by AWS met de Aston Martin van Verstappen.com Racing. GPFans legt uit hoe je de actie kunt volgen.

De Europese variant van de GT World Challenge bestaat uit drie kampioenschappen: de Sprint Cup met twee races per weekend van ieder een uur, de Endurance Cup met drie races van drie uur, één van zes uur en de 24 uur van Spa, en de combineerde puntenstand van Sprint en Endurance samen. Lulham en Vermeulen werden vorige maand kampioen in de Gold Cup-klasse van de Sprint Cup in een paar spannende races in Valencia. Dit deden ze met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Tevens hebben ze de Gold Cup-titel in de gecombineerde stand al veiliggesteld. Samen met Harry King zijn ze ook de Gold Cup-leiders in de Endurance Cup en vandaag wordt de laatste wedstrijd van drie uur verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar 60 GT3-auto's voor staan ingeschreven.

Kwalificatie en de race

Naast de Gold Cup-titels in de gecombineerde stand en de Sprint Cup zullen Lulham en Vermeulen dus ook het kampioenschap in de Endurance Cup proberen te veroveren. De Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Verstappen.com Racing, die technische steun krijgt van 2 Seas Motorsport, ligt 16 punten voor op de Al Manar Racing by WRT-BMW van Jens Klingmann, Ben Tuck en Al Faisal Al Zubair, en 22 punten voor op de CSA Racing-McLaren van Simon Gachet, James Kell en Arthur Rougier. Er is 1 punt te verdienen voor de pole position en 25 voor de overwinning.

De kwalificatie begint om 10:25 uur en is verdeeld in drie delen, zodat iedereen aan de beurt komt. Het gemiddelde van de beste rondetijd van iedere coureur bepaalt de startplek van een auto. De sessie is hier op YouTube te volgen.

De race begint om 15:00 uur, maar de uitzending zal om 14:30 uur van start gaan. Dit is tevens op YouTube te volgen, maar ook op tv op Ziggo Sport.

