Volgens Robert Doornbos heeft Max Verstappen nog alle kansen op zijn vijfde wereldtitel in 2025. De Rotterdammer legt in het Race Café uit dat McLaren meer dan eens heeft laten blijken niet foutloos te zijn en daarvan moet Verstappen blijven profiteren.

Volgende week staat het sprintweekend in de Verenigde Staten op het programma. Oscar Piastri reist naar dat spektakel af met 336 punten achter zijn naam. Lando Norris heeft in Singapore drie punten ingelopen en staat momenteel op 314. Verstappen staat daarachter met 273 punten en moet in de resterende races nog 63 punten goedmaken.

Organisatie in Abu Dhabi hoopt op driestrijd

Doornbos heeft veel contacten in Abu Dhabi en de organisatie hoopt op een driestrijd in de laatste ronde van het wereldkampioenschap: "Ik sprak vandaag iemand van de organisatie van de Abu Dhabi Grand Prix, die helemaal uitverkocht is. Alle pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op die megafinale in Abu Dhabi."

De RB21 is tegenwoordig een stuk beter in balans en hoewel de racepace van Verstappen in Singapore wellicht niet beter was dan die van Norris, ziet Doornbos perspectief: "In dit tempo, met een foutje en een beetje geluk, links en rechts van McLaren, moet het lukken."

McLaren blijft fouten maken

McLaren maakt volgens Doornbos namelijk nog steeds fouten: "Het valt mij nog steeds op dat McLaren ieder weekend een pitstop van vijf seconden verkloot. Dat wil niet zeggen dat alles foutloos gaat daar. Met weekenden die vrij onvoorspelbaar zijn, qua sprintraceweekend et cetera, heeft Max natuurlijk gewoon nog alle kansen. Maar hij moet wel in het koppie gaan zitten bij die gasten. Ze moeten onderling foutjes gaan maken."

