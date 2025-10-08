Doornbos gelooft in vijfde titel Verstappen: 'Met een beetje geluk moet het lukken'
Doornbos gelooft in vijfde titel Verstappen: 'Met een beetje geluk moet het lukken'
Volgens Robert Doornbos heeft Max Verstappen nog alle kansen op zijn vijfde wereldtitel in 2025. De Rotterdammer legt in het Race Café uit dat McLaren meer dan eens heeft laten blijken niet foutloos te zijn en daarvan moet Verstappen blijven profiteren.
Volgende week staat het sprintweekend in de Verenigde Staten op het programma. Oscar Piastri reist naar dat spektakel af met 336 punten achter zijn naam. Lando Norris heeft in Singapore drie punten ingelopen en staat momenteel op 314. Verstappen staat daarachter met 273 punten en moet in de resterende races nog 63 punten goedmaken.
Organisatie in Abu Dhabi hoopt op driestrijd
Doornbos heeft veel contacten in Abu Dhabi en de organisatie hoopt op een driestrijd in de laatste ronde van het wereldkampioenschap: "Ik sprak vandaag iemand van de organisatie van de Abu Dhabi Grand Prix, die helemaal uitverkocht is. Alle pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op die megafinale in Abu Dhabi."
De RB21 is tegenwoordig een stuk beter in balans en hoewel de racepace van Verstappen in Singapore wellicht niet beter was dan die van Norris, ziet Doornbos perspectief: "In dit tempo, met een foutje en een beetje geluk, links en rechts van McLaren, moet het lukken."
McLaren blijft fouten maken
McLaren maakt volgens Doornbos namelijk nog steeds fouten: "Het valt mij nog steeds op dat McLaren ieder weekend een pitstop van vijf seconden verkloot. Dat wil niet zeggen dat alles foutloos gaat daar. Met weekenden die vrij onvoorspelbaar zijn, qua sprintraceweekend et cetera, heeft Max natuurlijk gewoon nog alle kansen. Maar hij moet wel in het koppie gaan zitten bij die gasten. Ze moeten onderling foutjes gaan maken."
Gerelateerd
Net binnen
OIav Mol helemaal klaar met TV-regie: 'Wat heb ik aan de vader van Bearman?'
- 9 minuten geleden
Verstappen zorgt voor "slechtst mogelijke scenario" bij McLaren: "Daar is iets veranderd"
- 25 minuten geleden
- 1
Verstappen onthult: 'Ik denk dat Barcelona de Champions League gaat winnen dit seizoen'
- 46 minuten geleden
Olav Mol heeft weinig hoop op titel Verstappen: "Dat gaat niet gebeuren"
- 1 uur geleden
Herbert over comeback Verstappen: "Iedereen weet dat ze verliezen als ze het tegen Max op moeten nemen"
- 1 uur geleden
- 1
Webber hoort van Ferrari-geruchten over Piastri en geeft tekst en uitleg
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober