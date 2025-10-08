Hoewel er de afgelopen weken wat vertrekgeruchten in de media zijn verschenen over Charles Leclerc bij Ferrari, legt manager Nicholas Todt uit dat de Monegask nog altijd vertrouwen heeft in de Scuderia. De hoop op een titelwinnende wagen is er uiteraard nog steeds, en er wordt gemikt op de grote veranderingen van komend seizoen.

Leclerc is al sinds 2019 onderdeel van Ferrari, maar heeft, buiten een enkele overwinning, nooit echt een wagen gehad waarmee hij om de wereldtitel kon strijden. Aan zijn talent twijfelen maar weinig mensen, maar voorlopig kan ook Leclerc geen potten breken met het materiaal dat hij krijgt voorgeschoteld. De Monegask ligt nog altijd voor “meerdere seizoenen” vast bij de Scuderia, maar bij het uitblijven van een kampioenschapswaardige wagen zal ook Leclerc om zich heen gaan kijken.

'Charles is samen met Max een van de grootste talenten'

Todt legt in gesprek met The Straits Times uit dat het vertrouwen richting Ferrari er nog steeds is, maar benadrukt dat er wel geleverd moet worden. “Charles is een van de grootste talenten van zijn generatie, samen met Max en een paar andere coureurs. Hij is geen baby meer, want hij heeft al veel seizoenen bij Ferrari gereden. Natuurlijk denk ik dat we nog steeds een winnende auto nodig hebben,” aldus de Fransman.

Ferrari moet leveren in 2026

Ferrari kan op sommige circuits meekomen met de topteams, maar in Singapore moesten Lewis Hamilton en Leclerc vooral hun wagen onder controle houden. “Vandaag hebben we een goede auto, maar niet genoeg om de titel te winnen. We hopen dat het lukt en dat Ferrari volgend jaar, met de nieuwe regels, een hele goede auto heeft,” besluit Todt.

