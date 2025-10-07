Het Abu Dhabi 2021-moment van de DTM: Güven pakt kampioenschap op epische wijze

De DTM maakte afgelopen zondag haar eigen Abu Dhabi 2021-moment mee. Ayhancan Güven verdiende het kampioenschap in de uiterst populaire GT3-klasse na een late safety car-periode en een briljante inhaalactie in de laatste ronde.

Maar liefst zeven coureurs maakten kans op de titel in de DTM bij aanvang van de laatste race van het seizoen. Deze werd afgelopen zondag verreden op de Hockenheimring, waar vroeger de Grand Prix van Duitsland in de Formule 1 werd gehouden. René Rast (Schubert-BMW) werd in de openingsronde uitgeschakeld en Thomas Preining (Manthey-Porsche) worstelde en kwam, op de baan, niet verder dan de achtste plek. Güven, een teamgenoot van Preining, leek op de titel af te stevenen door aan de leiding te gaan, terwijl Maro Engel (Winward-AMG) derde lag voor Jack Aitken (Emil Frey-Ferrari), Jordan Pepper (Grasser-Lamborghini) en Lucas Auer (Landgraf-AMG) op de plekken drie tot en met zes lagen.

Op het gras door de Sachs-Kurve

Gilles Magnus lag tweede tot de ophanging van zijn Comtoyou-Aston Martin het begaf. Hij stond al zo'n tien minuten langs de kant van de baan, maar met nog een paar ronden te gaan werd toch besloten om de safety car in te zetten en de auto veilig te stellen. Aitken en Pepper hadden inhaalacties gepleegd onder gele vlaggen die voor Magnus werden gezwaaid. Aangezien ze als titelkandidaten niks te verliezen hadden, incasseerden ze hun straffen niet en kregen ze in de een na laatste ronde de zwarte vlag te zien: ze waren gediskwalificeerd.

Auer zou daarom als vierde in plaats van zesde worden geklasseerd. Güven moest nu wel de race winnen om ook het kampioenschap te pakken. Rasts teamgenoot Marco Wittmann ging echter voor zijn eigen kansen. Hij had een goede exit uit de Mercedes-Arena en, ondanks een wilde verdedigingsactie van Güven, kon hij de leiding pakken. Güven zette echter alles op alles en ging bij de Sachs-Kurve half op het gras om Wittmann terug te pakken. Het leverde hem de DTM-titel op.

De inhaalactie werd door een deel van de fans op social media fel bekritiseerd, maar de emotionele Güven werd na de finish niet bestraft. De coureur van Porsche-team Manthey mocht zich officieel een DTM-kampioen worden.

