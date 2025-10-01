Welkom bij de GPFans Recap, waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen dag voor je op een rijtje zetten. Het raceweekend in Singapore staat voor de deur, en dit is het weekend waarin Red Bull Racing moet laten zien of het de sterke reeks kan voortzetten.

Max Verstappen blikt vooruit op het raceweekend en benadrukt dat het een echte test gaat worden voor het Oostenrijkse team. Daarnaast zou de Thaise aandeelhouder van Red Bull voornemens zijn om Alexander Albon terug te halen, en is Stefano Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over de terugkeer van de Grand Prix. Dit was de GPFans Recap van woensdag 1 oktober.

'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'

Het lijkt erop dat we mogelijk binnenkort de terugkeer van de Grand Prix van Turkije kunnen verwachten. Volgens F1-journalist Kemal Şengül is Formula One Management-CEO Stefano Domenicali de afgelopen tijd in Turkije geweest om te onderhandelen over een mogelijke terugkeer. Alles lezen over het bezoekje van de CEO van de FOM? Klik hier!

'Thaise aandeelhouder Red Bull wil Albon in 2026 naast Verstappen zetten'

Red Bull Racing gaat binnenkort kijken naar wie er in 2026 naast Max Verstappen komt te zitten in de nieuwe auto. Isack Hadjar wordt veelal genoemd als de gedroomde kandidaat, maar de Thaise aandeelhouder van Red Bull, Chalerm Yoovidhya, heeft misschien nog een verrassing in petto. Hij wil een oudgediende terughalen naar Red Bull: namelijk Alexander Albon. Alles lezen over de mogelijke plannen van de aandeelhouder? Klik hier!

Hamilton wil dat hele wereld het weet en zet verzorgster overleden Roscoe (12) op social media

Lewis Hamilton moest afgelopen zondag afscheid nemen van zijn geliefde hond Roscoe (12). Het beestje kreeg een longontsteking, raakte in coma en overleed enige tijd later. In de afgelopen jaren werd Roscoe grotendeels getraind en opgevoed door Kirstin, een vrouw die Hamilton nu aan de hele wereld wil laten zien. Zij was verantwoordelijk voor Roscoe op de momenten dat Hamilton er niet was. Alles lezen over de verzorgster van Roscoe? Klik hier!

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

Chris Lulham en Max Verstappen wonnen afgelopen zaterdag in de Nürburgring Langstrecken-Serie met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Om daar in een GT3-auto to mogen racen, moet je een relatief lang proces doorlopen, ook als je een viervoudig F1-kampioen bent. Carrie Schreiner gaat in op de kritiek over dit proces. Lezen wat Schreiner vindt van de kritiek op het proces? Klik hier!

Verstappen blikt vooruit op weekend in Singapore: 'Ander circuit dan Monza en Bakoe'

Max Verstappen heeft een drukke maand september achter de rug met twee races in F1 en twee in de NLS, maar de maand oktober staat weer volledig in teken van de koningsklasse. Te beginnen met komend weekend de Grand Prix van Singapore. Lezen hoe de Nederlander vooruitblikt op het weekend in Singapore? Klik hier!

