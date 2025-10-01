'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'
Het lijkt erop dat we mogelijk binnenkort de terugkeer van de Grand Prix van Turkije kunnen verwachten. Volgens F1-journalist Kemal Şengül is Formula One Management-CEO Stefano Domenicali de afgelopen tijd in Turkije geweest om te onderhandelen over een mogelijke terugkeer.
Onlangs kwamen er berichten naar buiten dat Turkije, Portugal en Hockenheim mogelijk in de race zijn om terug te keren op de Formule 1-kalender. Van de twee laatstgenoemde Grands Prix zijn er voorlopig nog geen ontwikkelingen te melden, maar de race op Istanbul Park lijkt al wel kans te maken op een terugkeer.
Istanbul Park
De Grand Prix van Turkije stond van 2005 tot en met 2011 op de Formule 1-kalender. Het circuit was geliefd bij de coureurs, mede door bocht acht, een lange doordraaier naar links. Tijdens de pandemie bezocht de koningsklasse Istanbul Park voor het laatst. Lewis Hamilton won de editie van 2020, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas een jaar later als eerste over de streep kwam.
Domenicali is volgens Şengül de afgelopen tijd in Turkije geweest om te spreken over een terugkeer van de Grand Prix. Een concrete bevestiging is er nog niet, maar volgens de journalist worden er wel inspanningen geleverd om de Formule 1 terug te brengen naar Turkije.
