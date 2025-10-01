close global

Verstappen blikt vooruit op weekend in Singapore: 'Ander circuit dan Monza en Bakoe'

Lars Leeftink
Max Verstappen heeft een drukke maand september achter de rug met twee races in F1 en twee in de NLS, maar de maand oktober staat weer volledig in teken van de koningsklasse. Te beginnen met komend weekend de Grand Prix van Singapore. De Nederlander blikt vooruit.

In de preview van Red Bull Racing blikt Verstappen eerst nog even terug op wat er tijdens de afgelopen twee raceweekenden in Monza en Azerbeidzjan allemaal is gebeurd. Door zijn zeges praat iedereen ineens weer over kansen op de titel. "De laatste twee races zijn geweldig geweest voor het team; we hebben echt sterke vooruitgang geboekt, een positieve setup met de auto gevonden en gaan de goede richting op."

Verstappen ziet compleet ander circuit in Singapore

Komend weekend is F1 dus in Singapore, een circuit dat Verstappen en Red Bull nog niet echt lekker heeft gelegen en waar McLaren op papier sterker zou moeten zijn. Dit weet Verstappen ook. "Beide waren circuits [Monza en Bakoe] met weinig downforce waar we goed presteerden en het circuit van Singapore is heel anders, dus dat wordt meer een test. Het is een behoorlijk fysiek veeleisend circuit voor alle coureurs en in deze race gaat het erom dat je echt comfortabel wordt met het oncomfortabele."

Verstappen over circuit in Singapore

Verstappen kijkt ernaar uit om weer te race in Singapore, een circuit waarbij er enorm veel bochten zijn en tevens de temperatuur en luchtvochtigheid een rol gaan spelen. "Het is een cool stratencircuit om op te rijden, maar natuurlijk heb ik daar nog nooit gewonnen, dus je zou kunnen zeggen dat er nog een appeltje te schillen is. We hebben een sterke teamprestatie nodig, dus ik kijk uit naar wat de week brengt."

