Lewis Hamilton moest afgelopen zondag afscheid nemen van zijn geliefde hond Roscoe (12). Het beestje kreeg een longontsteking, raakte in coma en overleed enige tijd later. In de afgelopen jaren werd Roscoe grotendeels getraind en opgevoed door Kirstin, een vrouw die Hamilton nu aan de hele wereld wil laten zien. Zij was verantwoordelijk voor Roscoe op de momenten dat Hamilton er niet was.

De verantwoordelijke voor het overgrote deel van het leven van Roscoe, was Kirstin. Een vrouw die in het verleden ook al de zorg droeg over Coco, de eerste hond van Hamilton die in 2020 overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Kirstin nam de zorg en opvoeding van Coco en Roscoe voor haar rekening op de momenten dat Hamilton aan het reizen was, veelal voor F1-races. Nadat ook Roscoe afgelopen weekend overleed, besloot Hamilton de blonde vrouw op het internet te zetten om haar aan de wereld te laten zien. "Terwijl ik aan het reizen was, zorgde zij voor hem en hield net zoveel van hem alsof hij van haar was", zo schrijft Hamilton in een post op Instagram Stories.

Hamilton wil Kirsten aan de wereld laten zien met Insta-post

Hamilton wil zijn fans duidelijk laten weten wie Kirstin is. "Ik wil dat je even de tijd neemt om mijn geweldige vriendin Kirstin in het zonnetje te zetten", zo begon hij zijn bericht. "Ze heeft zowel Roscoe als Coco getraind en behandelde hen als familie. Ze hielp met de zorg voor hun gezondheid en het is echt dankzij haar dat Roscoe zo lang heeft geleefd." Volgens Hamilton is de inzet die Kirstin leverde ongekend. "Ze was er elke dag, de hele dag. Zelfs met een gezin en andere honden om voor te zorgen, miste ze nooit een dag."

Kirstin was aanwezig bij inslapen Roscoe (12) in ziekenhuis

Het was dan ook Kirstin die aan de zijde van Hamilton stond toen hij afgelopen zondag het besluit moest nemen om Roscoe te laten inslapen. "We stonden samen toen we afscheid moesten nemen van Roscoe. Ik ben zo dankbaar dat zij in mijn leven en in Roscoe’s leven was. Er is niemand zoals jij, Kirstin. Dank je wel", zo sluit de zevenvoudig wereldkampioen af.

