Chris Lulham en Max Verstappen wonnen afgelopen zaterdag in de Nürburgring Langstrecken-Serie met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Om daar in een GT3-auto to mogen racen, moet je een relatief lang proces doorlopen, ook als je een viervoudig F1-kampioen bent. Carrie Schreiner gaat in op de kritiek over dit proces.

Verstappen maakte een lange tijd geleden al plannen op om op de Nürburgring Nordschleife te racen. Het eerste stapje werd in mei gezet tijdens een testdag met de Emil Frey-Ferrari. Vervolgens schreef hij zich in voor de 65. ADAC ACAS Cup van 13 september. Deze race moest hij doen met een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Maar om überhaupt in deze Categorie B-auto te mogen rijden, moest hij de dag ervoor een cursus volgen, theorie-examen doen en rondjes rijden achter een instructeur om zijn Permit B te krijgen. Na 14 incidentvrije ronden in de race met de GT4-Porsche mocht hij zijn Permit A aanvragen.

F1-fans moeten niet zeuren over licentieproces

Met de Permit A op zak, schreef Verstappen zich samen met Lulham in voor de 57. ADAC Barbarossapreis en na een strijd van vier uur zagen ze als eerste het zwart-witgeblokt. Schreiner is naast F1 Academy-racewinnaar ook ervaren op het beruchte Duitse circuit. Tegenwoordig is ze vooral actief in de SP8T-klasse voor GT4-auto's met een succesvol damesteam, maar ze heeft in het verleden meegedaan in de SP9-klasse voor GT3-auto's. Ze heeft ooit dus hetzelfde proces doorlopen.

Schreiner zag dat het proces bekritiseerd werd. F1-fans zeiden dat het voor Verstappen beledigend was dat hij zichzelf eerst moest bewijzen, voordat hij een NLS-race met een GT3-auto mocht doen. "Ik weet niet precies wat hij ervan vond, maar over het algemeen kan het geen kwaad om zoiets een keer te doen, ook al rijd je normaal gesproken in de Formule 1", legde ze afgelopen zaterdag uit tegenover VLNFP. "Ik kan begrijpen dat mensen er misschien om moeten lachen of denken: 'Is dit nou echt nodig?'. Maar, mijn hemel, het is maar één race en volgens mij kan het geen kwaad." Ze vindt dat F1-fans daar niet zo over moeten zeuren.

De reden achter het langdurige proces om een GT3-licentie te behalen is nou eenmaal gevaar dat heerst op het 24,433-kilometerlange circuit. In de NLS zijn er geen safety cars, maar slow zones en Code 60-zones. Naast verkeer uit lagere klasses rijden er ook vrachtwagens of soms zelfs ambulances op de baan. Daarbij is het weer op de Nürburgring ook uniek en onvoorspelbaar.

