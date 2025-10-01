Red Bull Racing gaat binnenkort kijken naar wie er in 2026 naast Max Verstappen komt te zitten in de nieuwe auto. Isack Hadjar wordt veelal genoemd als de gedroomde kandidaat, maar de Thaise aandeelhouder van Red Bull, Chalerm Yoovidhya, heeft misschien nog een verrassing in petto. Hij wil een oudgediende terughalen naar Red Bull: namelijk Alexander Albon.

Red Bull is druk bezig om de gewenste line-ups voor 2026 in kaart te brengen, zowel bij de hoofdmacht als bij zusterteam Racing Bulls. Bij eerstgenoemde zitten op dit moment Verstappen en Tsunoda achter het stuur, maar het is geen geheim dat de Japanner zeer waarschijnlijk plaats moet gaan maken. Bij de Racing Bulls houden momenteel Isack Hadjar en Liam Lawson de stoeltjes bezet. Dat Hadjar - in welke vorm dan ook - blijft, lijkt niet ter discussie te staan. Hij zou zelfs de voornaamste kandidaat zijn voor promotie richting de hoofdmacht. Lawson lijkt meer te moeten vrezen voor zijn situatie. De Nieuw-Zeelander heeft zich de laatste weken wat herpakt, maar lijkt de Red Bull-leiding nog onvoldoende te hebben overtuigd. Arvid Lindblad is één van de coureurs die zou staan te trappelen om zijn positie over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Thaise aandeelhouder wil Albon losweken bij Williams

En hoewel Hadjar steevast genoemd wordt als dé kandidaat om naast Verstappen in te stappen in 2026, klinkt er nu een opvallend ander geluid. Yoovidhya, de Thaise aandeelhouder van Red Bull, zou maar wat graag Albon terughalen naar Red Bull. Hij zou zelfs bereid zijn het contract van de Brits-Thaise coureur bij Williams vrij te kopen, zo melden diverse media. Albon heeft namelijk nog een tot medio 2027 doorlopend contract bij het team uit Wantage.

Albon naar Red Bull is realistisch scenario

Hoewel dit gerucht ergens als een verrassing komt, valt het wel te begrijpen dat Red Bull overweegt haar oud-coureur terug te halen. Albon maakte jarenlang deel uit van de Red Bull-familie. Hij reed eerst bij Toro Rosso en maakte vervolgens - met weinig succes weliswaar - de overstap naar Red Bull Racing. Daar werd hij relatief snel weer aan de kant gezet, maar zijn opvolgers sindsdien deden het niet veel beter. Daar komt nog eens bij dat Albon bij Williams wél weet te presteren. Albon heeft zich bewezen en heeft inmiddels veel meer ervaring. Daarnaast rijdt Albon onder de Thaise vlag, iets dat Yoovidhya ongetwijfeld laat meewegen in zijn beslissing.

Albon zal bij Red Bull meer geld kunnen verdienen

Andersom zou de hernieuwde samenwerking ook interessant kunnen zijn. Ja, Williams hoopt - net als ieder ander team overigens - in 2026 vooraan mee te kunnen doen, maar garanties zijn er niet. Ze rijden weliswaar met de motoren van Mercedes, waarvan de verwachtingen voor 2026 torenhoog zijn, maar ook dit blijft vooralsnog koffiedik kijken. Verstappen zal bijvoorbeeld ook zo zijn redenen hebben gehad om komend seizoen toch nog even bij Red Bull te blijven, ondanks de interesse van Mercedes. En niet onbelangrijk: Albon zal bij het team uit Milton Keynes ongetwijfeld een beter belegde boterham kunnen verdienen dan bij Williams.

Albon koesterde nooit wrok jegens Red Bull

Of het gaat gebeuren, is nog maar de vraag, maar Albon en Red Bull zouden best wel eens een logische combinatie kunnen zijn. Albon mag dan in het verleden aan de kant geschoven zijn door Red Bull, hij heeft altijd gezegd dat hij "nog steeds een goede relatie heeft" met onder meer Dr. Helmut Marko. Ook ontkrachtte hij het beeld dat Marko een meedogenloze oefenmeester zou zijn richting jonge coureurs. En wat is er nou mooier dan op een positieve manier 'wraak' nemen en laten zien dat je je wel degelijk staande kunt houden naast iemand als Verstappen?

Gerelateerd